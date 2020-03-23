Oyun dünyasının sevilen isimleri SteelSeries’i tercih ediyor

Oyun dünyasının teknoloji devi SteelSeries, 2020 yılının başında oyunculara sunduğu oyun ekipmanları ile büyük beğeni toplamıştı. Bu ekipmanlar arasında oyuncu klavyeleri olan Apex 5 ve Apex 7, oyuncu faresi Rival 3 yer alıyor.

Yeni ürünler oyun dünyasında büyük bir etki yaratarak birçok oyuncuya ulaştı. Bunun yanı sıra SteelSeries’in birlikte çalıştığı oyun dünyasından sevilen isimler de oyuncu ekipmanlarını kullanarak onları daha büyük bir kitleye ulaştırmaya devam ediyor. Bu sevilen isimler arasında hem dünyaca ünlü takımların oyuncuları hem de Türkiye’de yayın ve video içeriği üreterek ön plana çıkan oyun dünyasının sevilen isimleri yer alıyor. SteelSeries, Türkiye’de de sevilen isimlerle ortak işler yürütmeye özen gösteriyor. Hiçbir etkinliği kaçırmayan ve dereceye giren oyunculara ödül sponsoru olan dünya devi marka geçtiğimiz aylarda yeni çıkan Artics 1 Wireless kulaklığını da PintiPanda, Can Sungur, Eastergamers ile sosyal medya üzerinden yayınlanan tanıtım videoları ve fotoğraflarıyla tanıtmıştı.

Apex 5, Apex 7 ve Rival 3 ile sen de onlardan biri ol!

Espor profesyonelleri en çok parayı SteelSeries ekipmanları ile kazanıyor. Profesyonel olmaya giden yolda ise en önemli detay iyi ekipmanları seçmek! Yeni çıkan ürünleri ile SteelSeries, birçok takımda forma giyen dünyaca ünlü profesyonel oyuncular gibi olabilmeleri için oyuncuları kendi dünyasına davet ediyor.

Bu yeni ürünlerin ise daha büyük bir kitleye ulaşabilmesi için SteelSeries, sevilen isimlerle çalışmaya devam edecek. Bu isimler arasında ise markanın tanıdık yüzlerinden olan Can Sungur, PintiPanda, EasterGamerstv bulunuyor. Son dönem de ise bu isimlerin arasına Pqueen’de katıldı.

İsimlerin sosyal medyalarında kullandığı görseller ve yayınlarında ön plana çıkarttığı SteelSeries ürünleri ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncular bu sayede doğru oyuncu ekipmanları ile oyunlardaki performansını yükselterek, profesyonel olma yolunca doğru adımlar atarak yükseliyor.