HyperX Cloud Alpha S Blackout versiyonu çıkıyor!

Kingston Technology Company, Inc.’in oyun bölümü HyperX, ödüllü Cloud Alpha TM S serisini Cloud Alpha TM S Blackout ile daha da genişletiyor. Simsiyah tasarımı ile yeni Alpha S Blackout, surround sesleri kolayca etkinleştirmek, oyun ile sohbet arasındaki geçiş sırasında mikrofonu kolayca ayarlamak için gelişmiş bir ses kontrol mikseri ile özel ayarlı HyperX sanal 7.1 surround ses 1 özelliğine sahiptir. Ayrıca üç seviyeden oluşan mekanik, kaydırmalı bas ayarları ile dinleyicilere daha zengin oyun içi ses deneyimi sunar. Cloud Alpha S Blackout, doğru ve pürüzsüz oyun içi ses için basların orta ve yüksek seviye seslerden ayrılmasına yardımcı olan çift odacıklı teknolojiyi kullanmaktadır.

“HyperX Cloud Alpha S ailesinin ikinci renk seçeneğini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX kulaklık birimi müdürü Nathan Almond, “Orjinal HyperX Cloud ‘un tüm konforuna ve tarzına sahip, özel ayarlı HyperX 7.1 sanal surround kulaklığı ile oyunculara, kurulumlarını özelleştirmek için daha fazla yol sunmaktayız.” dedi.

Cloud Alpha S, birinci sınıf hafıza köpüklü kulak yastıklarına, ekstra nefes alan deri kılıflara ve dayanıklı alüminyum çerçevesi ile benzersiz HyperX konforuna sahiptir. Çıkarılabilir

gürültü önleyici mikrofon, örgülü kablo, kumaş kaplı yedek kulak yastıkları ve seyahat çantası da kulaklık ile birlikte gelmektedir. HyperX ’in PC, konsol ve kablosuz kulaklık kullanıcılarına hitap eden Cloud II, Cloud Alpha, Cloud Flight, Cloud Revolver, Cloud MIX ve Cloud Orbit S aynı zamanda düzlemsel sürücülere sahip oldukları için de odyofil kulaklık sınıfına girmektedirler.

Cloud Alpha S Blackout Özellikleri:

Parça Numarası

HX-HSCAS-BK/WW

Kulaklık

Sürücü: Özelleştirilebilir dinamik, 50mm neodyum mıknatıslı

Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı

Frekans Aralığı: 13Hz – 27kHz

Empedans: 65 Ω

Ses Basınç Seviyesi: 1kHz’de 99dBSPL/mW

T.H.D.: ≤ 1%

Ağırlık: 310g

Mikrofon ile birlikte ağırlık: 321g

Kablo Uzunluğu: 1m

Bağlantı Türü: 3,5 mm fiş (4 kutuplu)

Mikrofon

Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon

Kutup Düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleyici

Frekans Yanıtı: 50Hz – 18kHz

Hassasiyet: -38dBV (1kHz’de 0dB=1V/Pa)

USB Ses Kontrol Mikseri

Ağırlık: 57g

Kablo Uzunluğu: 2m