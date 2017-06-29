Elite Dangerous Playstation’da çıktı!

Galaksiyi domine edip elinizde tutabilmek üzerine kurulu “Dominate the Galaxy” türüne bir üye daha PlayStation 4 üzerinden katıldı: Elite Dangerous
Dokunmatik navigasyon ile sistem haritasını keşfedebildiğiniz, harekete dayalı kontrolleri ve touchpad’e kaydedebileceğiniz kendi kontrolleriniz ile güzel bir uzay temalı oyun olan Elite Dangerous PlayStation 4’e geldi.
Oyunu tek başına alabileceğiniz gibi, season pass ile birlikte gelen oyun içi görünümlerini barındıran Deluxe Edition’a da buradan sahip olabilirsiniz. Ayrıca oyun içi 1000 puan ve season pass’i içeren bir kutulu Legendary sürümü de mevcut.