PlayStation Plus Temmuz ayı paketi duyuruldu!

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Sadece PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olacak oyunların listesi duyuruldu. Göze çarpan oyunlar arasında Game of Thrones var.

Sony, 16 Temmuz’da yeni sezonuna başlangıç yapacak Game of Thrones’un oyununu PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak verecek. Temmuz listesinin tamamı ise şöyle:

PS4

Until Dawn
Game of Thrones

PS3

Tokyo Jungle
Darkstalkers Resurrection

Vita

Element41
Don’t Die, Mr. Robot

Bunlara ek olarak 4 Temmuz ve 24 Ekim arasında üyeler, PlayStation’ın yeni formatı PlayLink ile gelecek That’s You’ya da sahip olabilecekler. Ayrıca üyeler, 18 Temmuz ve 17 Ağustos arasında Orcs Must Die: Unchained’tan kostümler ve içerikler elde edebilecekler.

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