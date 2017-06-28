PlayStation Plus Temmuz ayı paketi duyuruldu!

Sadece PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olacak oyunların listesi duyuruldu. Göze çarpan oyunlar arasında Game of Thrones var.
Sony, 16 Temmuz’da yeni sezonuna başlangıç yapacak Game of Thrones’un oyununu PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak verecek. Temmuz listesinin tamamı ise şöyle:
PS4
Until Dawn
Game of Thrones
PS3
Tokyo Jungle
Darkstalkers Resurrection
Vita
Element41
Don’t Die, Mr. Robot
Bunlara ek olarak 4 Temmuz ve 24 Ekim arasında üyeler, PlayStation’ın yeni formatı PlayLink ile gelecek That’s You’ya da sahip olabilecekler. Ayrıca üyeler, 18 Temmuz ve 17 Ağustos arasında Orcs Must Die: Unchained’tan kostümler ve içerikler elde edebilecekler.