No70: Eye of Basir’in çıkış videosu yayınlandı!

Gönderen - - Genel, Haber ,
0

No70: Eye of Basir’in çıkış tarihi 28 Haziran olarak duyuruldu. Steam’de satışa sunulacak oyunun çıkış saati ise Türkiye saati ile 21:00.

Bir çıkış videosu yayınlayan Oldmoustache ekibi, oyunun çıkışına özel bir indirimle takipçilerine merhaba diyecek. Oyunun fiyatı 31TL iken, gelecek olan indirimle beraber bu fiyatı biraz daha aşağılarda görebileceğiz. Gerilim ve bulmaca öğeleri içeren oyun iki kardeşin çocukluklarında yaşadıkları paranormal olayları konu alınırken, bu paranormal olayların sebebini inceleyecek. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İşte o tanıtım videosu:

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

PlayStation Plus Temmuz ayı paketi duyuruldu! https://t.co/2AtU4ZrTxv https://t.co/NS5Csehh7R
No70: Eye of Basir’in çıkış videosu yayınlandı! https://t.co/5gURzqzBJn https://t.co/wZmqkDWerf

Flickr