No70: Eye of Basir’in çıkış videosu yayınlandı!

No70: Eye of Basir’in çıkış tarihi 28 Haziran olarak duyuruldu. Steam’de satışa sunulacak oyunun çıkış saati ise Türkiye saati ile 21:00.
Bir çıkış videosu yayınlayan Oldmoustache ekibi, oyunun çıkışına özel bir indirimle takipçilerine merhaba diyecek. Oyunun fiyatı 31TL iken, gelecek olan indirimle beraber bu fiyatı biraz daha aşağılarda görebileceğiz. Gerilim ve bulmaca öğeleri içeren oyun iki kardeşin çocukluklarında yaşadıkları paranormal olayları konu alınırken, bu paranormal olayların sebebini inceleyecek. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
İşte o tanıtım videosu: