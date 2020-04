GeForce NOW’da Oyuna Hazır: Her Perşembe Daha Fazla Geliştiriciden Daha Fazla Oyun

GeForce NOW oyunları arasına, Control de dahil olmak üzere, yeni yapımlar eklendiği haberini paylaşmak isteriz!

Fakat öncelikle, oyunların çoğu için güncelleme duyurulma zamanının perşembe günleri olacağını vurgulamak isteriz. Bu sayede GeForce NOW üyeleri, her perşembe, hangi yeni oyunların geldiğini kontrol edebilir.

Bu oyunlara “Game Ready on GeForce NOW” diyoruz.

Bunlar, Game Ready Sürücüsü performans iyileştirmeleriyle bulut oyunlarını optimize etmek için çalıştığımız, anında erişilebilir oyunlar. Halihazırda oyun güncellemeleri ve yamaları için çalışmaya devam ediyoruz: Ayrıca bir oyun RTX destekli olduğunda, Control’de olduğu gibi, etkileyici ışın izlemeli grafiklere sahip oluyor.

PC’de piyasaya sürüldükleri veya mümkün olan en yakın tarihte yeni oyun lansmanları yayınlamaya devam edeceğiz. (Bunlardan birkaçı için gelecek haftayı bekleyin!)

İlk #GRonGFN duyurumuz Founders üyeliği olanlar için gelen RTX ON özellikli Contol. “The Foundation” geliştirmesini de GeForce NOW’a getirmek için çalışıyoruz ve güncelleme hazır olduğunda da duyurusunu sizinle paylaşacağız.

GeForce NOW’a bugün itibarıyla toplamda 8 oyun eklendi:

Arma 2: Operation Arrowhead

Control (with RTX ON)

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Dungeons 3

Headsnatchers

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad,

Jagged Alliance 2 – Wildfire

The Guild 3

Bu güncellemelerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için blog sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Web sitesinde ayrıca kaç oyuncunun Fortnite’ı GeForce NOW üzerinden stream ettiğini gösteren kısımlara da göz atabilirsiniz.