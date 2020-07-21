Ghost of Tsushima geliştiricilerinin iptal edilen projesi Prophecy sızdı

Ghost of Tsushima’nın geliştiricisi Sucker Punch’ın iptal edilen ‘Prophecy’ (Kenahent) isimli projelerinin bilgisi internete sızdı.

Bilgi ilk olarak 4channel‘da paylaşıldı. Ve bu bilgiye Ghost of Tsushima’nın yapımında çalışan bir Sucker Punch karakter sanatçısının portfolyosundan ulaşıldığı görülüyor. Sonrasında sebebi bilinmemekle birlikte içerik arşivlendi. Sonrasında karakter sanatçısının portfolyosu da internetten kaldırıldı ancak hayranlar çoktan oyunun izini bulmuştu. Hatta 10 dakikalık bir demo videosu da sonrasında bir hayran tarafında internete yüklendi.

Videoyu Sucker Punch tarafından kaldırılmadan önce buradan izleyebilirsiniz:

Videoda sinematik ve oynanış yer alıyor. Ana karakter Abel Tvorah, herkes tarafından aranan bir suçlu gibi görünüyor. Maskeli bir grup topluluk tarafından yakalanmaya çalışılan bir kaçak. Abel, yıkılan bir heykelin altındaki gizli geçidi ararken maskeli adamlar tarafından yakalanıyor ve sonrasında bir kovalamaca ve dövüş sahneleri izliyoruz.

Karakter tasaarımcısının silinen portfolyosundan görüntülere de göz atabilirsiniz: