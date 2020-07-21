Nintendo’nun Nintendo Switch platformunda çalışan geliştirici ve yayıncırın oyunlarının tanıtıldığı Nintendo Direct Mini yayınlandı.

On 7/20 we'll debut the first #NintendoDirect Mini: Partner Showcase, a series focused on titles from our development & publishing partners. We'll share a few updates on a small group of previously-announced #NintendoSwitch games. Check out the full video release at 7am PT. pic.twitter.com/GbEbxVL6fD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 20, 2020

“20 Temmuz’da ilk kez Nintendo Direct Mini: Partner Showcase serisini başlatacağız. Bu seride geliştirici ve yayıncı ortaklarımızın oyunlarına odaklanacağız. Daha önceden de paylaştığımız birkaç NintendoSwitch oyunu hakkındaki güncellemelerden de bahsedeceğiz. Vidonun tamamını saat 7’de izleyebilirsiniz.”

Nintendo Direct Mini yayını Nintendo’nun resmi Amerika Twitter hesabından duyuruldu. Ve görünüşe göre bu bir dizi halinde gelecek yayınların ilkiydi. İlk programda, önceden duyurulmuş küçük bir grup Nintendo Switch oyununa gelen güncellemeler paylaşıldı. Nintendo Japonya’nın söylediğine göre Direct Mini’nin bölümleri 10’ar dakika olacak.

“Oyun geliştiricileri hakkında bilgi verecek Nintendo Direct Mini, oyun geliştirici serisi bugün saat 23:00’da yayınlanacak. Proje takip raporuna göre videolar yaklaşık 10 dakika uzunluğunda olacak.”

Videonun tamamını ise Nintendo UK’den izleyebilirsiniz:

Videoda Cadence of Hyrule, Rogue Company, WWE 2K Battlegrounds, Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster and Shin Megami Tensei 5’e değinildi.