Halls of Torment çıktı: 16 ay erken erişim, 22000 inceleme, %96 olumlu oy!

5 kişilik Alman bağımsız stüdyo Chasing Carrots, Halls of Torment’in 1.0 sürümünün Steam’de 6.66 EUR/USD fiyatla ve lansmandan sonraki ilk hafta boyunca %25 çıkış indirimiyle çıktığını duyurdu.

Halls of Torment, 90’ların sonlarındaki RPG’leri anımsatan önceden işlenmiş retro bir görünümde sunulan sıradan bir roguelite aksiyon RPG’si diyebiliriz. Oyunda 11 kahraman karakterden birini seçerek ölümcül Torment salonlarına iniyor ve başka dünyalardan gelen şeytani canavarlarla savaşıp azap çeken lordlardan biriyle karşılaşana kadar dalga dalga hayatta kalmak için mücadele ediyoruz.

Kahramanınızı karakter özellikleri, yetenekler ve eşyalarla donatın ve geliştirebiliyor, her oynanışta yeni ve güçlü bir build oluşturmaya çalışıyoruz. Çeşitli yeraltı genişliklerini keşfederek daha da derinlere inmenizi sağlayacak yeni güçlü eşyalar buluyoruz.

Halls of Torment: Topluluktan olağanüstü dönüşler!

Erken Erişim’de geçirdiği 16 ay boyunca Halls of Torment, dünyanın dört bir yanından oyunculardan 22000’den fazla review aldı ve ortalama %96 olumlu oy almayı başardı. İşte ilgili ve fantastik topluluğu tarafından paylaşılan geri bildirimleri temsil eden bazı rakamlar: