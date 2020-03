Hearthstone® Anka Yılı’na geri sayım başladı!

Şu anda özel ek içeriklerle birlikte ön siparişe açık olan ve yakında çıkacak Outland’in Külleri (Ashes of Outland™) genişleme paketi, Warcraft evreninin en ünlü mekânlarından birini gözler önüne sererken iblis güçleriyle donatılmış 135 yeni kartı da oyuna ekliyor. Anka Yılı, derecelinin baştan aşağı yenilenmesi ve Savaş Meydanları (Battlegrounds) güncellemeleri gibi pek çok önemli değişikliği beraberinde getirecek. Hearthstone®’da 7 Nisan’da başlayacak olan Anka Yılı, Blizzard’ın popüler dijital kart oyununa önemli değişiklikler getirecek. Alevlerin her yeri saracağı bu yeni dönem, oyunun çıkışından beri eklenen ilk yeni sınıf iblis avcısının Hearthstone’a gelişiyle başlayacak. Tüm oyuncular iblis avcısı sınıfı ve Illidan Stormrage kahramanının yanı sıra sınıfa özel olarak oluşturulmuş 30 karta ücretsiz sahip olacak. Ayrıca bu kartlardan oluşturulmuş hazır bir desteyle hemen mücadeleye katılabilecek. Aynı dönemde çıkacak Anka Yılı’nın ilk genişleme paketi olan Outland’in Külleri’yse, oyuncuları Kara Geçit’in ötesine ve 2007 tarihli World of Warcraft®: The Burning Crusade®’e de ev sahipliği yapmış, paramparça bir diyara götürecek. Bunlara ek olarak şaşırtıcı miktarda yeni özellik, güncelleme ve oyun içi etkinlik Hearthstone’da sizleri bekliyor. Savaş Meydanları oyun moduna gelecek önemli yenilikler de bunlar arasında.

“Anka Yılı’na Hearthstone’un ilk yeni sınıfını ve Outland’in Külleri genişleme paketiyle merhaba diyeceğimiz için çok heyecanlıyız,” diyen Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam etti: “İblis avcısı Warcraft® evreninin sembolleşmiş sınıflarından ve Hearthstone için biçilmiş kaftan. Nisan ayında oyuna gelecek her şeye ve 2020 yılı için yaptığımız planlara göz attığımızda, bu yılın Hearthstone oyuncuları için harika geçeceğini görebiliyoruz.”

Karşınızda: İblis Avcısı

Yüreklere korku salan iblis avcısı, iblis avcısı tanıtım görevlerini tamamlayan tüm oyunculara ücretsiz olarak verilecek. Bu görevlerde sembolleşmiş Warcraft kahramanı (ve ilk iblis avcısı) Illidan Stormrage’in köken hikâyesi anlatılacak. Tüm Hearthstone oyuncuları, 2 Nisan tarihinden itibaren bu görevlere atılabiliyor. Tanıtım bölümünü tamamlayan oyuncular, ayrıca 30 iblis avcısı kartına ve bu kartlarla oluşturulmuş bir iblis avcısı başlangıç destesine sahip olacak.

İblis avcısı ve yeni iblis avcısı sınıf kartları, 7 Nisan tarihinde yılın ilk genişleme paketi olan Outland’in Külleri’nin çıkışıyla beraber Hearthstone’a gelecek.

İblis avcısı hakkında daha fazla bilgi için resmi sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.

Outland’in Külleri Genişleme Paketi

Outland’in Külleri, Hearthstone’u Kara Geçit’in ötesine taşıyarak 2007 tarihli World of Warcraft: The Burning Crusade’e de ev sahipliği yapmış, paramparça bir diyara götürecek. İlk iblis avcısı Illidan Stormrage, kendini Outland’in Efendisi ilan etmiş durumda. Illidan, seçkin iblis avcılarının yanı sıra her türden köle ve müttefikten oluşan Illidari’lerle birlikte dehşet verici Paslı Lejyon’a karşı uygarlığın son umudu.

7 Nisan tarihinde çıkacak Outland’in Külleri, beraberinde gelecek 135 yeni kartla Hearthstone’un tanıdık mekaniklerine köklü değişiklikler getirmeyi hedefliyor. Oyuncular, 17 Mart tarihinden itibaren Outland’in Külleri Mega Teklifi’nden yararlanabilecek. Bu Mega Teklif 90 Outland’in Külleri kart paketi, bir rastgele Outland’in Külleri altın efsanevi kartı, Lady Vashj şaman kahramanı, Serpentine kart sırtı, dört arena bileti ve Savaş Meydanları için Outland’in Külleri’nin çıkışının ardından Han Bileti ilavelerine* dönüşecek Descent of Dragons ilavelerini içeriyor. Ön Sipariş Tekifi’nden faydalanan oyuncularsa 55 Outland’in Külleri kart paketi, bir rastgele Outland’in Külleri altın efsanevi kartı ve Serpentine kart sırtını elde edecek. Bu tekliflerin her birinden hesap başına sadece bir defa yararlanılabilecek.

Outland’in Külleri hakkında daha fazla bilgi için resmi sayfamıza göz atabilirsiniz.

Anka Yılı Güncellemeleri

Hearthstone için yeni genişleme paketleri, özellikler, güncellemeler ve oyun içi etkinlikler barındıran kapsamlı yol haritasıyla Anka Yılı, gerçekten dopdolu geçecek. Oyuncuları nelerin beklediğine kısaca göz atmak gerekirse:

– Dereceli Mod Yenilemesi: Dereceli sıralamalarına yeni yılda önemli iyileştirmeler geliyor. Yenilenmiş eşleştirme ve anlamlı ödüllerle dolu eğlenceli bir ilerleme sistemi de bunlar arasında.

– Yeni ve Oyuna Dönen Oyunculara Özel Bir Deneyim: Hem başlangıç derecelerini tırmanan yeni oyuncular hem de uzun bir aranın ardından Hearthstone’a dönen oyuncular, kendi seçecekleri sınıf için ücretsiz bir rekabetçi deste elde edecek**. Ayrıca oyuncular, yepyeni tek kişilik görevlerle oyuna yeniden aşina olma şansı yakalayacak.

– Savaş Meydanları Güncellemeleri: Hearthstone: Savaş Meydanları, Outland’in Külleri öncesinde eklenecek Illidan kahramanıyla birlikte gelişimini Anka Yılı’nda da sürdürecek.

– Ve Çok Daha Fazlası! Anka Yılı’nda sizleri bekleyenler bunlarla da kalmıyor. Şeref Salonu’na eklenecek yeni kartlar ve rahip sınıfı için önemli güncellemelerin yanı sıra oyun içi etkinlikler, ücretsiz tek kişilik maceralar ve çok daha fazlası sizi bekliyor!

Türkçe Altyazılı Anka Yılı Duyuru Videosu: https://youtu.be/rff1rdKdr1c

Türkçe Altyazılı İblis Avcısı Sinematik Tanıtım: https://youtu.be/P384QGePwho

Türkçe Altyazılı Ashes of Outland Sinematik Tanıtım: https://youtu.be/wgoRZ6n4rPU

Türkçe Altyazılı Ashes of Outland Canlandırmalı Tanıtım: https://youtu.be/KNFNF8AlqhA