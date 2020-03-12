Lineage 2: Revolution iki etkinlikle baharın gelişini kutluyor

Netmarble, mobil devasa çok oyunculu online rol yapma oyunu Lineage 2: Revolution (MMORPG), oyuncuların bahar mevsimi sezonunu karşılaması için iki yeni etkinlik düzenliyor. Bugün itibariyle oyuncular yepyeni Sakuramon, Baharın Habercisi ve Feldheim’in Harabe Keşfi isimli iki yeni etkinliğe katılabilir. Bahar temalı etkinlikler Magnadin şehrinde oyuncuların kiraz-temalı canavarlarla savaşmasını sağlar (Bahar Sakuramon) ve oyunu normal oynarken ödül olarak çevirebilecekleri özel anahtarlar (Araştırmacı Feldheim’ın Yadigarı) almasını sağlar.

Lineage 2: Revolution’a gelen bir diğer özellik Yaratılış Tapınağı ve Ejderha Kalbi Tapınağı için yeni ‘Karabasan’ zorluk seviyesini ve iki tapınak tamamlandığında daha yüksek ödülleri (Derece 4 Tılsım, Işıyan Güçlendirme Parşömeni, vs.) içerir. Aynı zamanda oyuncular oyun içi ek seçenek için alınan herhangi bir pelerine motif işleyebilir ve bu motif işlenmiş eşyaları daha fazla değer artışı için güçlendirebilirler.

Çığır açan MMORPG olan Lineage 2: Revolution mobil cihazlara en üst kalite görseller, devasa bir açık dünya ve geniş çaplı PvP getiriyor. Unreal Motoruyla güçlendirilmiş oyun çarpıcı görseller ve tek ekranda 200’e kadar oyuncunun görülebileceği geniş çaplı açık dünya savaşı içerir. Hepsi göz kamaştırıcı, tam özellikli, sürükleyici MMORPG ile dünya çapında milyonlarca oyuncuyla beraber oynamak için avucunun içinde.

Lineage 2: Revolution ile ilgili daha fazla bilgi için oyunun bilgi web sitesi (http://l2.netmarble.com/en) ve resmi Facebook sayfasını (https://www.facebook.com/OfficialL2Revolution/) ziyaret edebilirsiniz.