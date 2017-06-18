HUGİP E-Dergi’nin 4. sayısına konuk olduk!

HUGİP (Haliç Üniversitesi Girişimcilik ve Pazarlama Kulübü) aylık E-Dergi projelerinde Teknoloji Haber Röportajları adı altında LEVEL’ı kaleme aldı.

HUGİP, üniversite kulüplerinde bir ilke imza atarak aylık dergi projesini 15 Mart tarihinde ilk sayısı ile hayata geçirdi. Her ayın 15’inde yayınlanacak olan e-dergi, girişimcilik ve pazarlama üzerine ipuçlarının yanı sıra, kanıtlanmış ve hayatınızı değiştirecek bilgiler sunarak her sayıda farklı bir merak uyandırmayı hedeflemektedir.

Haliç Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu sistem, editoryal anlamda diğer birçok üniversite öğrencilerinin de katılımına açıktır. E-dergi’ye www.hugip.com/dergi veya HUGİP uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Şuan için sadece android tabanlı olan HUGİP uygulamasına Play Store’dan erişerek tek tık ile e-dergimizi ve bir çok fonksiyonu kullanmaya başlayabilirsiniz. 4. Sayımızda ise “LEVEL” Yayın Kurulu Üyesi Tuna Şentuna ile derinlemesine röportaj yaparak sizlere LEVEL’ın bilinmeyenlerini sunduk.

Yenilikçi ve geliştirilmeye açık bu yeni projemizde sizde ekibimize katılarak veya okuyarak destek verebilir, birçok yeni fikir ve haber ile iç içe olabilirsiniz. Şuankinden daha fazla hareketli olması için çabaladığımız projemiz 15 Haziran Perşembe günü yayına sunuldu. LEVEL ekibini daha yakından tanımak için Haziran ayı sayımızı mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz.

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