The Crew 2 farklı araç çeşitlerini nasıl yansıtacak?

Ubisoft, beklentilerin yüksek olduğu The Crew 2 ‘nin farklı araç sistemini nasıl yansıtacağını açıkladı.

Sürat tekneleri ve uçakları ekleyerek olayı başka bir boyuta taşıyan The Crew 2 için bir video daha yayınlandı:

Söylendiği üzere yeni The Crew, triathlon sistemini kullanacak. Yani yarışın bir ayağında arabayla checkpointe vardığınızda sürat teknesine geçecek, final turunda ise uçak kullanacaksınız.

Oyunda 4 farklı kulvar bulunmakta. Sokak yarışı, profesyonel yarış, off-road ve serbest stil.

İlk oyun gibi devam oyunu da Amerika’nın açık dünyasında geçecek. Beni asıl şaşırtan ise yarış dışında iken araçlar arası çok hızlı geçiş yapabilmek. Açık sularda gezerken bir anda kendinizi gökyüzünde süzülürken bulabiliyorsunuz.

Eğer kendinizi şanslı hissediyorsanız, 2018’de PS4, Xbox One ve PC’ye çıkacak olan oyunun beta kayıtları başlamış durumda. Şansınızı buradan deneyebilirsiniz.

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