HyperX ’in Qi Şarjlı Cloud Flight S Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Yola Çıkmaya Hazır!

Kingston Technology Company, Inc. ’in oyun birimi HyperX, kablosuz oyuncu kulaklığı HyperX Cloud Flight™ S’in 24 Şubat 2020 itibariyle kullanılmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu yeni oyuncu sınıfı kablosuz kulaklık, bağımsız Qi sertifikalı kablosuz şarj 1 ve 30 saate 2 kadar pil ömrü ile tam özgürlük sağlıyor. 2,4 GHz hızında yayın yapan Cloud Flight S, özel ayarlanmış HyperX sanal 7.1 surround ses 3 ve kristal netliğinde yüksek, orta ve düşük seviyeli 50mm dinamik sürücülerle etkileyici bir oyun içi ses deneyimi sunuyor.

90 derece dönebilen kapalı kulaklık kapağı tasarımına sahip olan Cloud Flight S ’in kafa bandında ayarlanabilir çelik sürgüler bulunup, esnek deri kaplamalıdır ve yumuşak hafızalı süngerlerin olması da HyperX konforunda bir imzadır. PC, PS4 ™ ve PS4 ™ Pro hazır kulaklığı, dahili mikrofon izleme özelliğine sahip olup, sessizde olup/olmama durumunu gösteren LED göstergeli çıkarılabilir bir mikrofon içerir ve HyperX NGENUITY yazılımı kullanılarak özelleştirilebilen oyun ve sohbet ses seviyesini ayarlamak için sezgisel kulaklık kontrolleri içerir.

“Kablosuz oyuncu ekipmanı pazarı büyümeye devam ederken, Qi kablosuz şarjı destekleyen ilk oyuncu kulaklığını sunduğumuz için heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX Ses Departman Müdürü Nate Almond, “Cloud Flight S, yüksek kaliteli ses, kullanım özgürlüğü ve esnekliği isteyenler için harika bir kablosuz kulaklıktır.” diyerek de sözlerine eklemiştir.

HyperX geçtiğimiz günlerde Qi sertifikalı kablosuz şarj ürünlerini, iki farklı Qi tabanlı ürününü piyasaya sürerek genişletmiştir. İlki tek şarjda 50 saate kadar batarya ömrü sunan oyuncu faresi Pulsefire Dart, diğeri ise aynı anda iki cihaza kadar şarj edebilen, ChargePlay tabanlı Qi kablosuz şarj cihazıdır. Bu ürünler kablosuz şarj özellikleriyle oyun dünyasına kullanım kolaylığı ve esnekliği

sunmaktadır.

Cloud Flight S Özellikleri:

Parça Numarası

HX-HSCFS-SG / WW

Kulaklık

Sürücü: Dinamik, neodyum mıknatıslarla birlikte 50 mm

Türü: Çevresel, Geri dönüş kapalı

Frekans aralığı: 10Hz – 22kHz

Empedans: 32 Ω

Ses basınç seviyesi: 1kHz’de 99.5dBSPL / mW

T.H.D .: <% 1 Ağırlık: 310g Mikrofon ile birlikte ağırlık: 320g Kablo uzunluğu ve tipi: USB şarj kablosu (1m) Mikrofon Eleman: Elektret kondansatörlü mikrofon Kutup düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici Frekans aralığı: 50Hz-18kHz Hassasiyet: -40.5dBV (1kHz'de 1V / Pa) Pil Ömrü 30 saat Kablosuz Menzili 2,4 GHz 20 metreye kadar Qi kablosuz şarj cihazı ayrıca satılmaktadır. Kulaklık ses seviyesinin %50 seviyesinde test edilmiştir. Stereo kulaklıklar kullanıldığında, sanal 7.1 ses efekti, iki kanallı stereo sinyal çıktısı verir. Pil ömrü, kullanıma ve bilgi işlem koşullarına bağlı olarak değişebilir. Birlikte verilen AC Adaptörü, ped başına 10W 'a kadar 2 cihazı destekler (2 cihazı şarj ederken toplam 15W 'a kadar). Cihazınızda ek şarj sınırlamaları olabilir. Kablosuz mesafesi ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.