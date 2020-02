Samurai Showdown savaşçıları THE KİNG OF FIGHTERS ALLSTAR’a geliyor

Netmarble’ın mobil rol yapma oyunu THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, SNK’nin popüler dövüş oyunu Samurai Showdown ile sınırlı süreli bir iş birliğine gidiyor. Oyuncular 25 Şubat – 16 Mart 2020 tarihleri arasında THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’da Samurai Showdown dövüşçüleri ile karşı karşıya getirebilecek ve onları takımlarına katabilecekler. Ayrıca temaya özel yeni etkinliklerle ödüller ve bolca aksiyon oyuncuları bekliyor. Netmarble, SNK ile yeni bir iş birliğine girerek mobil aksiyon rol yapma oyunu (RPG) THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’a SNK’nin ünlü dövüş oyunu Samurai Shodown’ın dövüşçülerini getiriyor. Oyuncular 25 Şubat – 16 Mart 2020 tarihleri arasında oyuna girip bu dövüşçüleri toplayabilir ve sınırlı süreli Samurai Shodown temalı etkinliği tamamlayabilirler.

Oyuncular Haohmaru ve Nakoruru’ya 25 Şubat – 16 Mart arasında sahip olabilecek, rakip dövüşçüler Genjuro ve Charlotte ise 3 – 16 Mart arasında açılacak. Ayrıca 10 Mart’ta Nakoruru’nun THE KING OF FIGHTERS XIV versiyonu alınabilir. Bunların yanı sıra oyuncular sınırlı zaman etkinliklerini tamamlayarak, ek iki Samurai Shodown Legacy savaşçısı olan Tachibana Ukyo ve Amakusa’yı takımlarına ekleyebilir.

Güncellemeler ve oyun içi etkinlikleri şunları içerir:

• Samurai Shodown Etkinlikleri:

o Süper Görev – Oyuncular Tachibana Ukyo’yu alabilir ve dövüşçü için özel kartlar, ruhlar ve çeşitli gelişme eşyaları toplayabilir.

o Score Zindanı – Oyuncular zindanı tamamlayarak, affinity eşyaları ve diğer gelişim eşyalarının yanı sıra Amakusa için takas parası kazanabilir.

o Time Attack – Oyuncular Samurai Shodown dövüşçüleriyle sınırlı süreli Time Attack modunda oynayabilir.

o Access Etkinliği – Günlük giriş ödülleri olarak Samurai Shodown temalı Savaş Kart biletleri, Altın, Ruh ve Gelişim Eşyaları alınabilir.

• Diğer Güncellemeler:

o Oyuncular özel Rulet Etkinliğinde ’98 Mai Shiranui toplayabilir.

o Epik Görev’in ek bir bölümü 4 Mart itibariyle mevcut olacaktır.

Eşsiz ve eğlenceli bir oyun deneyimi

THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR oyuncuların dalga dalga düşmanlarla, devasa baş düşmanlarla ve rakip dövüşçü takımlarıyla savaştığı hızlı aksiyon içeren bir dövüş oyunudur. Heyecan verici son teknoloji grafikler, canlı renkler ve akıcı animasyonlar oyunun keyfini daha da artırır. Ayrıca bu oyun King of Fighters’ın ’94 ile XIV arası tüm oyunlarındaki klasik dövüşçüleri, 130’dan fazla alınabilir dövüşçü, yeni etkinlikler ve çeşitli iş birliği yapılan oyunlardan karakterler ile oyunculara daha fazlasını sunuyor. THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, 175’ten fazla ülkede Google Play ve App Store’dan indirilebilir. Oyun İngilizce, Tayvanca, Endonezce, Tayca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, Rusça ve Almanca dillerini destekliyor.

Daha fazla bilgi için, lütfen THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR internet sitesini ziyaret edin. Ayrıca, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Discord, Reddit ve Netmarble.com’daki forum aracılığıyla THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’ı takip edebilirsiniz..