Felsefe ve oyun bir araya geliyor

Oyun sektöründe yaşanan büyüme ile paralel olarak ülkemizde de her yıl Dijital Oyun Tasarım Bölümlerine bir yenisi daha eklenirken, ilgili bölümü barındıran üniversiteler daha verimli bir eğitim için müfredatlarını geliştirmeye çalışıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Yapılanması “BUG” kapsamında faaliyet gösteren Dijital Oyun Tasarımı bölümü, Türkiye’de bu konuda ilk adımların atıldığı yerlerden biri. Yaptığı projeler ve iş birliklerinin yanı sıra akademik yayınları ile de dikkat çeken BUG, bu yıl da müfredatına ülkemizde bir ilk yaparak “Oyunlar ve Felsefe” isimli yeni bir seçmeli ders ekledi.

Dr. Ertuğrul Süngü tarafından verilen dersin nihai amacı, adından da anlaşılabileceği üzere, oyun ve felsefeyi bir araya getirmek. Her geçen gün değişen ve gelişen oyun sektörüne ve oyunlara felsefi açıdan bakmaya çalışan dersin içeriğinde, Foucault ve Derrida gibi Felsefecilerin fikirlerinin oyunlara uygulanmasının yanı sıra, yeni tartışma konuları yaratmak da yer alıyor. “Oyunlar ve Felsefe” isimli ders; özellikle dijital oyunlar başta olmak üzere, birçok oyunun sadece “deneyim” olarak görülmesinden ziyade, hem bir mecra olarak ortaya çıkardıkları sanat formları, hem de taşıdıkları metinlerin felsefi bir açıdan ele alınmasını hedeflemektedir. Ders aynı zamanda, öğrencilerin analitik düşünme ile sorgulama yeteneklerinin gelişmesine odaklanmaktadır.

Dersin odağındaysa oyun, sanal dünyalar, yapıbozum, etik ve varoluş gibi başlıklar yer alıyor.