Riot Games Birinci Şahıs Taktik Nişancılık Oyununu Duyurdu: VALORANT™

Dijital oyun ekosisteminin en büyük temsilcilerinden Riot Games, Bugüne dek “Project A” kod adıyla bilinen, PC için geliştirdiği taktiksel nişancılık oyunu VALORANT’ı duyurdu. Rekabetçi, 5’e 5, Karakter Tabanlı Birinci Şahıs bilgisayar oyunu olan VALORANT, 2020 yazında dünya çapında pek çok ülkede ücretsiz olarak oynanabilecek. Riot Games bugün, 2020 yazında çıkacak olan ve heyecanla beklenen taktiksel nişancılık oyunu VALORANT’ı duyurdu. Bugüne dek “Project A” kod adıyla bilinen ve oynaması ücretsiz olan VALORANT keskin becerinin, büyük risklerin, rekabetçi oynanışın ve bireysel başarı anlarının öne çıktığı yaratıcı oyun tarzlarını ödüllendiriyor. VALORANT’ta beşer oyuncudan oluşan iki takım, saldıranların savunuculara karşı olduğu 24 turda mücadele ederek tur tabanlı silahlı çatışmaları kazanmaya çalışıyor.

Oyuncular VALORANT’ta dünyanın farklı köşelerinden, savaşa hazır çeşitli ajanlardan oluşan doğa üstü bir ekip arasından seçimini yapacak. Her bir ajan, silah becerisini taktiksel bilgi ve stratejik destekle tamamlayarak oyuncuların farklı durumlara yaklaşımını etkileyecek özel yetenek setlerine sahip. Yetenekler, doğru atışı yapabilmeleri için oyunculara taktiksel fırsatlar sağlamaları için tasarlandı.

“Taktiksel FPS türüne yeni bir soluk getirdik”

VALORANT Yönetici Yapımcısı Anna Donlon, oyunla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“VALORANT’ı geliştirirken hassas nişancılık, silah becerileri ve stratejik uygulama gibi rekabetçi taktiksel nişancılık oyunlarının temel değerlerini muhafaza etmek istedik. Silah becerilerini tamamlayan özgün karakter yetenekleri sayesinde geleneksel taktik nişancılık deneyimini bir adım ileri taşıdığımıza ve türe yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. VALORANT’ın çıkışıyla dünyanın her tarafındaki taktiksel FPS severlerle uzun soluklu bir birlikteliğe başlamayı umuyoruz.”

Hile Karşıtı Teknoloji ve Özel Hile Tespit Sistemi Geliştirildi

VALORANT için en önemli iki konu yüksek duyarlılığı ve rekabet bütünlüğünü sağlamak olduğundan Riot Games oyuna eşi benzeri görülmemiş, sınıfının en iyi teknik arka plan desteğini sağlıyor. Buna ilk günden itibaren tüm oyuncular için ücretsiz 128-tick sunucular, keskin vuruşları işleyebilmesi için özel olarak üretilmiş bir ağ programlaması (netcode), sunucu yetkisi altındaki oyun mimarisi ve özel bir hile karşıtlığı (anti-cheat) sistemine sahip bir oyun deneyimi de dahil. VALORANT’ta oyuncuların beceri ve stratejileri, galibiyet ya da yenilgilerinin tek belirleyicisi olacak.