PGS Berlin: Avrupa Elemeleri Finalleri Bu Hafta Sonu Gerçekleşecek

PUBG Corporation bu hafta bölgenin en iyi PUBG takımlarından 24’ünün, yılın ilk PUBG Global Series etkinliği PGS Berlin’de yer almak için mücadele edeceği Messe Berlin Almanya’da PGS Berlin: Avrupa Elemeleri finallerine ev sahipliği yapıyor. Eleme finalleri 6, 7 ve 8 Mart’ta her gün 19:00’da başlayacak ve www.twitch.tv/playbattlegrounds kanalında canlı olarak yayınlanacak. PGS Berlin: Avrupa Elemeleri finallerinin tanıtım fragmanı için buraya tıklayın.

PGS Berlin: Avrupa Elemeleri finallerinde rakip takımlar A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrılacak, her grup birbirine karşı altı oyun oynayacak – yani her iki taraf da PGS: Berlin’de yer alabilmek için 12 zorlu maçta savaşmak zorunda kalacak. Maç sonuçları genel bir liderlik tablosunda toplanacak ve ilk altı takım, ana etkinliğe katılım hakkı kazanarak 500.000 ABD doları tutarındaki ödül havuzundan pay almak için dünyanın en iyi takımlarıyla karşılaşacak.

PGS Berlin: Avrupa Elemeleri finallerine çıkarak PGS Berlin’e katılan ilk altı takımın her biri minimum 20.000 ABD doları alacak. PGS Berlin: Avrupa Elemeleri finallerinde 7-24. sıra aralığında tamamlayan takımlar, her kadronun son pozisyonuna bağlı olarak 60.000 ABD doları tutarında bir Drop-In Bonusunu aralarında paylaşacak. Genel sıralamada 7-16 arasında olan takımların her biri 4000 ABD doları, 17-24 arasında olan takımların her biri ise 2.500 ABD doları kazanacak. PGS Berlin: Avrupa Elemeleri finalleri ayrıca Kaelaris, Simms, Pansy, Frosz, Avnqr ve James Banks dahil olmak üzere en üst seviye espor yeteneklerine ev sahipliği yapacak. Türkiye tarafında Blaze Esports ve Etiget Esports, Avrupa Elemeleri finallerinde yer kazanmak için MEA Açık Eleme turlarında yükseldiler. Blaze Esports oyuncusu Cihan ‘rip9-‘ Haydari’den şu ana kadarki yolculuğunun detaylarını öğrenmek için son röportajımıza bir göz atın.

Daha fazla bilgi için espor sitemizi ve Twitter hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Aksiyonun her detayını takip etmek isteyen ise twitch.tv/pubgesportsmap adresindeki canlı harita akışımız aracılığıyla her maçı kuşbakışı çekimde izleyerek tadını çıkarabilirler.