II. Dünya Savaşı temalı kart oyunu: KARDS

II. Dünya Savaşı oyun tahtasına taşındı!

Dijital kart oyunlarının hiç olmadığı kadar popüler olduğu bir gerçek. Bugüne kadar farklı temalarda birçok kart oyunu ile karşılaştık. Özellikle sevilen fantastik evrenlerin kart oyunlarına aktarılması, oyuncular tarafından hoş karşılanan bir yöntem. HearthStone’un, Warcraft evrenini kullanarak bunu yapması elbette fitili yakan ilk hamle oldu. Elder Scrolls evreni de Legends ile kart oyunlarında hayat buldu. Gwent farklı oyun yapısı ile Witcher evrenini taşıdı. Son dönemin popüler kart oyunu Legends of Runeterra ise League of Legends evreninin yanında orijinal oyun yapısı ile göz kamaştırdı. Hatta Pokemon’un bile bu işe yıllar evvel el attığını biliyoruz. Son dönemlerde ilgimi çeken oyun ise KARDS oldu

Bunların dışında da kendine özgü temalara sahip birçok kart oyunu ile karşılaştık. Ancak geçtiğimiz aylarda henüz erken erişim aşamasındayken dergiye ilk bakışını kaleme aldığım KARDS, oldukça sevdiğim bir temayla karşıma çıkmıştı. II. Dünya Savaşı’nın temasını kullanan KARDS: The WW2 Card Game, sadece tema olarak değil, oyun yapısıyla da eğlenceli bir oyun olmayı başarmış. Oyunun Eve Online’dan tanıdığımız CCP Games’in deneyimli geliştiricilerinin bir araya gelmesi ile kurulan 1939 Games tarafından geliştirildiğinin de altını da çizeyim.

Her kart oyununda olduğu üzere KARDS’da da amacımız rakibin can değerini sıfıra indirmek. Oyunda can değerimizi koruyan merkezimiz ise Headquarter(HQ) ismine sahip. Oyundaki sınıf sistemi ise II. Dünya Savaşı’na katılan ülkelerden meydana geliyor. Dergide yazdığım erken erişim ilk bakışı esnasında oyunda 5 adet ülke bulunuyordu. Bunlar Almanya, Büyük Britanya, Sovyetler, ABD ve Japonya’dan oluşuyordu. Daha sonra gelen güncellemeler ile oyuna Fransa ve İtalya da eklendi. Deste oluştururken iki farklı ülkenin kartlarından yararlanabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var ki ilk başta ana ülkeyi, sonra ona müttefik olacak ülkeyi seçiyorsunuz. Seçtiğiniz ana ülke başta saydığım beş ülkeden biri olmak zorunda. Fransa ve İtalya sadece müttefik olarak seçilebiliyor. Destenize 40 adet kart alabiliyorsunuz.

KARDS’ın oynanışta ön plana çıktığı nokta, cephe sisteminden ileri geliyor. Oyun masasında savunma ve saldırı olmak üzere her oyuncunun kullanabileceği iki cephe bulunuyor. Kartınızı savunma cephesine iniyorsunuz ve saldırı cephesini elde tutmaya çabalıyorsunuz. Hava birliklerinden oluşan kartlar ile birkaç istisna kart dışında, rakibin HQ’ına sadece saldırı cephesinden hasar verebiliyorsunuz. Bu nedenle saldırı cephesinin rakip tarafından ele geçirilmesi rakibin sizin HQ’ınıza saldırabilmesi anlamını da taşıyor. Bu tür durumlarda bir an önce saldırı cephesindeki rakip kartları temizleyerek kendi kartlarınızdan oluşan birlikleri saldırı cephesine sürmelisiniz.

Tabi tüm bunları yapabilmeniz için oyunda zırhlı birlikler, piyadeler, hava birlikleri, tank birlikleri gibi birçok farklı kart tipi yer alıyor. Bunun yanında KARDS’da order olarak geçen ve diğer oyunlarda büyü kartı olarak nitelendirebileceğimiz kartlar da yer alıyor. Ayrıca bazı kartların her kart oyununda olduğu gibi bazı özel yetenekleri bulunuyor. Mesela guard kartlar, yok edilmeden diğer birimlere saldırı yapılamıyor. Blitz kartlar, aynı turda 2 farklı hareket gerçekleştirebiliyor ve daha agresif oyuncuların tercihi durumunda. Bu gibi farklı özellikler oyuna stratejik derinlik katıyor. Ayrıca kartların her birinin tarihsel gerçekliklerden esinlenmiş olması, koleksiyona girerek her bir kart hakkında tarihsel bir bilgi edinmek hoş.

Oyundaki mana sisteminin de genel kart oyunu yapısından bir tık farklı olduğunu belirtmem gerekiyor. KARDS’da mana miktarı kredits olarak geçiyor. Bir kartı sadece masaya koyarken değil, aynı zamanda o kartla saldırırken ya da cepheler arası hareket ederken de kredits harcıyorsunuz. Tabi ki bir kartın masaya konulan kredit miktarı ile gerçekleştirdiği aksiyonun kredit miktarı farklı olabiliyor. Yani bir elde kaç kredit harcayacağınızı hesaplarken sadece masaya ineceğiniz kartların bedellerini değil, masadaki kartların saldırı ve hareket bedellerini de bu hesaba katmanız gerekiyor.

Elbette KARDS mükemmel bir oyun değil. Oyunun atmosferi genel olarak güzel. Oyun masası oyunun temasının ruhuna uygun olarak düzenlenmiş. Yine de bu konuda ileride çeşitlilik görmek daha iyi olur gibi duruyor. Oyunun müzikleri de dönemin hoş tınılarından oluşuyor ve oynarken müzikleri dinlemek oyuncuyu havaya sokuyor. Elbette bu tınıları da haftalarca duymak bir noktadan sonra bayabilir, buna da hak veriyorum. Oyunun ana menüsü için de fazla uğraşılmamış çok basit kaçmış diyebilirim. Legends of Runeterra veya HearthStone’daki gibi oyuna çeken bir ana menü yapısı yok. Yine de tüm bunlar göz ardı edilebilir. Gördüğüm en büyük sıkıntı oyun modlarının azlığı. Oyunda gerçek oyunculara karşı ya dereceli oyun oynuyorsunuz ya da Draft’a girerek rastgele kartlardan deste oluşturup üst üste galibiyet almaya çalışıyorsunuz. Bu tür yapımlarda HearthStone’un yaptığı gibi farklı oyun modları sunmak ya da LoR’un yaptığı gibi ödüllendirmeyi cömert tutmak önemlidir. Ayrıca deste deneyebileceğiniz normal bir oyun modu dahi yok. KARDS’ın bu konularda biraz daha yol alması gerek gibi.

Bu aksaklıklara rağmen KARDS’ın iyi bir kart oyunu olduğunu kabul etmek gerek. Sahip olduğu temaya meraklıysanız ve kart oyunları hayatınızın bir parçası ise sizi fazlası ile tatmin edecektir. Yeni kart oyuncuları için de oyunun öğrenmenin pek zor olmadığını belirtebilirim. KARDS sizin için de kart oyunlarına girmek için iyi bir başlangıç olabilir. Oynanış hakkında daha fazla fikir edinmek isterseniz sizin için hazırladığım oyun tanıtım viedeosunu aşağıda izleyebilirsiniz.