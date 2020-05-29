Valorant için son geriye sayım başladı!

Riot Games’in birinci şahıs taktiksel nişancılık oyunu VALORANT’ın resmi çıkışına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Oyunun rekor kıran kapalı betası 28 Mayıs’ta sona erdi ve VALORANT 2 Haziran’da resmi olarak oyun tutkunlarıyla buluşuyor.

Riot Games, heyecanla beklenen karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu VALORANT‘ın 2 Haziran 2020‘de dünya çapındaki birçok bölgede ücretsiz olarak çıkacağını duyurdu. Oyunun kapalı beta sürümü 28 Mayıs’ta sona erecek. Rekabetçi 5’e 5 taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, resmi olarak çıktıktan sonra, tüm oyuncular ilerleyişlerine baştan başlayacak ve dünya çapındaki diğer yeni oyuncularla mücadele ederken onlarla aynı anda ilerleyecek.

Riot Games‘in VALORANT ekibinin Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Amacımız VALORANT’ı en kısa sürede en fazla bölgeye ulaştırmaktı; dolayısıyla 2 Haziran’da bunu yapabileceğimiz için çok heyecanlıyız. Ekipçe küresel VALORANT topluluğuna onlarca yıl boyunca hizmet sunma taahhüdümüz için, bu önemli adımı dört gözle bekliyoruz. Bu, birlikte çıktığımız yolculuğun sadece başlangıcı” dedi.

VALORANT ekibinin daha önce açıkladığı üzere, oyunun resmi çıkışıyla birlikte yeni oyun içerikleri, yeni oyun modu, yeni ajan ve haritalar da oyun severlerle buluşacak. Riot Games ayrıca artan oyuncu taleplerini karşılayabilmek için yakın dönem yol haritasında yeni oyun sunucuları eklemeyi ve böylelikle VALORANT özelinde gecikmeleri azaltmayı da öncelikleri arasına aldı. Yeni VALORANT sunucuları, Atlanta, Dallas, Londra, Madrid ve Varşova’da yer alacak. Riot Games bir süre önce küresel COVID-19 salgınının yol açtığı beklenmedik gelişmelere rağmen VALORANT Kapalı Betası’nı dünyanın dört bir yanına başarılı şekilde ulaştırarak küresel oyuncu topluluğuna verdiği sözleri yerine getirme konusundaki kararlılığını göstermişti.

VALORANT hakkında ayrıntılı bilgi için www.PlayVALORANT.com adresini ziyaret edebilirsiniz.