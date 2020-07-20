Metacritic’e 36 saatlik bekleme süresi geldi

Gönderen - - Genel, Haber
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Film, oyun, dizi vs incelemelerinin ve puanlamalarının yapıldığı bir site olan Metacritic yeni bir karar aldı. Oyuncuların incelemelerini ve puanlamalarını girmeden önce oyunu oynadıklarından emin olmak için 36 saatlik bekleme süresi getirdi.

Metacritic bunun özel bir oyun sebebiyle getirilmediğini, veri odaklı araştırmalara ve eleştirmenlerin ve endüstri uzmanlarının girdilerine dayanarak böyle bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

“Oyuncularımızın oyun hakkındaki görüş ve puanlarını girmeden önce oyunu oynadıklarından emin olmak için 36 saatlik bir bekleme süresi getirdik. Bu oyun Metacritic’teki oyun kategorisine getirildi ve veri odaklı araştırmalara ve eleştirmenlerin ve endüstri uzmanlarının girdilerine dayanarak böyle bir değişikliğe gitme kararı aldık.”

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