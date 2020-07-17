Destiny 2 Beyond Light genişleme paketinin çıkış tarihi ertelendi

Destiny 2’nin genişleme paketi Beyond Light çıkışı tarihi 10 Kasım’a ertelendi. Oyunun çıkış tarihinin ertelenmesine sebep olarak ise son ayların ‘zorlayıcı’ geçmesi gösterildi.

Beyond Light, çıkması planlanan üç genişleme paketinin ilki ve Europa’nın donmuş sınırının üzerinde Piramit Gemiden doğan karanlık bir gücü konu alıyor.

Oyunun önceki çıkış tarihi 22 Eylüldü ancak sonrasında oynun geliştirici stüdyosu Destiny’nin internet sitesinden oyunun çıkış tarihinin erteleneceğini duyurdu.

“Yeni genişleme paketi üçlemesinin ilki Beyond Light, Destiny 2’nin başladığı zamanı anlatıyor. Anlatacak güçlü bir hikâyemiz ve oyuncuların deneyimlemesini istediğimiz yeni özellikler var.” Her zamanki gibi amacımız hayranlarımız için en iyi ve eğlenceli genişleme paketini sunmak. Bu bağlamda oyunun geliştirme süreci için en uygun şeyi yaparak çıkış tarihini ileri alıyoruz.

Geçtiğimiz birkaç ay bizim için zor geçti ve pandemi süresince de öyle olmaya devam edecek. Ekibimizle birlikte birbirimizden uzakta nasıl bir şey üretmemiz gerektiğini öğrendik. Bu engellere rağmen, hala hayranlarımızın beklediği kalite seviyesinde ürün çıkartmayı hedefliyoruz.”

Bununla birlikte Bungie, Beyond Light ile ilgili gelişmeleri gelecek zamanda duyuracağını da ekledi.