Surgeon Simulator 2, Ağustos ayında çıkıyor

Surgeon Simulator 2, Epic Games Store’a 29 Ağustos’ta çıkıyor.
Bossa Studios’un ilk oyununun devamı olan Surgeon Simulator 2, ilk oyuna göre daha gelişmiş bir ameliyat deneyimi sunmayı vaat ediyor. Surgeon Simulator 2, dört kişiye kadar da çevrimiçi çok oyunculu oyun deneyimi de sunuyor. Oyunun hikaye modunda ameliyat masasında dirsek çürütmekten çok bulmaca çözmeye dayalı büyük bir tıbbi tesisi keşfettiğimiz bir oyun deneyimi sunuyor.
Surgeon Simulator 2’nin Epic Store’daki satış fiyatı 24.99 dolar olacak. 24.99 dolara temel oyun, Mad Scientist kozmetik seti ve 7-9 Ağustos tarihleri arasında kapalı beta’ya erişim dâhil.