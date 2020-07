Xbox One X ve Xbox One S üretimi durduruldu mu?

Microsoft, Xbox One üretiminin durdurulduğuna dair iddiaları doğruladı. Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition üretimleri durduruldu ancak Xbox One S’in üretimi ve satışı hala devam ediyor.

Microsoft’un konsollarının üretimde olmadığı söylentileri geçtiğimiz hafta dijital medyada konuşulmaya başlanmıştı. Başta herhangi bir dayanağı olmadığı için önemli görülmeyen söylentiler, bazı perakendecilerin de durumu onaylamasıyla durum biraz daha ciddiyet kazandı. Amazon ve Target alışveriş sitelerinin Amerika stoklarında Xbox One modellerinin tükenmeye başlamasıyla da gözler açıklama için Microsoft’a döndü.

Sonrasında Xbox konsollarının iş planlama müdürü Dan Tavares Twitter’dan bir açıklama yaptı. Tavares bu durumun yüksek kullanıcı talebine ve stok numaralarının değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

Xbox One S is very much still available, we just changed SKU numbers. Amazon is just messy in how they show products.

— Dan Tavares (@HonestHippo) July 4, 2020