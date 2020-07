Dr Disrespect sessizliğini bozdu

Medyada da oldukça ses getirdiği üzere Dr Disrespect, 26 Haziran’da hiçbir sebep gösterilmeksizin twitch tarafından banlanmıştı. Sonrasında da kendisine ücretli aboneliği bulunan üyelere paralarının geri ödeneceği bildirilmişti.

Uzun süredir bir Tweet dışında konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Dr Disrespect, Washington Post’a konuştu.

Neler oldu?

Twitch’te 4 milyondan fazla takipçisi olan Disrespect, Mart ayında Amazon’un yeni yayın platformuyla da bir anlaşma imzalamıştı. Bu olaydan üç ay sonra ise sebep gösterilmeden Twitch’ten banlandı.

Olaydan sonra yaptığı ilk açıklamalarda ölçülü ve üstü kapalı cevaplar vermişti. Bunun sebebi olarak ise öze hukuk müşavirlerinden aldığı konu hakkındaki sessizliğini korumasına yönelik öneriler olduğu söylendi.

“Doğrusunu söylemek gerekirse çok şaşırmıştım. Bir gün işe gittiğinizi ama kapılar kapalı olduğu için içeri giremediğinizi düşünün. Böyle bir durumda neler olduğunu merak edersiniz. Ancak bundan sonra size işten kovulduğunuzu söylüyorlar. Ancak bunu neden yaptıklarına dair bir tek sebep bile göstermiyorlar. Kimse hiçbir sorunuza cevap vermiyor… Yaşadığım en kötü duygulardandı.”

Disrespect, kanalının banlandığını bir arkadaşının yayınını izlerken fark ettiğini söylüyor. Normalde bir içerik üreticisi olarak sahip olduğu bazı özellikleri kullanamadığını ve bunun üzerine Twitch’e mail attığını anlatıyor. Söylediğine göre Twitch ise kendisini, ancak mail ile bilgi istedikten sonra bilgilendiriyor.

Bandan sonra neler oldu?

Disrespect, Twitch tarafından banlandıktan sonra vaktini ailesine ayırdığını ve yasal haklarını gözden geçirirken sahile tatile gittiğini söyledi. Avukatlarının tavsiyesine atıfta bulunarak, şu an için olası herhangi bir yasal işlemi ele almayı reddetti.

Twitch’in de banlanma sebebine dair açıklama yapmamsıyla internette olaya dair birçok komplo teorisi üretilmeye başlandı ancak Disrespect bunlara kulak asmadığını belirtti: “Çılgın spekülasyonlarla pek ilgilenmiyorum. Zaten beni bilen muhteşem bir topluluğum, sadık hayranlarım var.”

Aynı röportajda daha öncesinde bir yayında Çin aksanıyla dalga geçerek ırkçılık yaptığına dair skandalla ilgili de konuştu: “Çevremdekiler ve takipçilerime karşı çok açık davranırım. Eğer beni ve Doktoru tanıyorlarsa, her olayda öne çıkıp sorumluluk aldığımı bilirler. Ve ben de zamanla hatalarımdan ders çıkarıyorum.”

Dr Disrespect TV Programı

Bununların yanı sıra Dr Disrespect’in çıkması planlanan televizyon programının son olaylardan olumsuz etkilenmediğini de belirtti. Programın yapımcısı SkyBound Entertainment’tan ise oly sonrası konu hakkında olumlu veya olumsuz hiçbir yorum gelmemişti. Disrespect, konu hakkında şöyle konuştu: “Bekleyip göreceğiz. Gerçekten bu proje üstünde çok sıkı çalışıyorduk. Ve neredeyse hazırız. Gelecek adımları atmak için çok heyecanlıyız. ” Hayatında geldiği bu noktada ise karısıyla birlikte ilişkileri, hayatları, aileleri ve işleriyle ilgili her şeyin yolunda gittiği için mutlu olduğunu belirtiyor. “Her şey yoluna giriyordu, Dr Disrespect evrenindeki tüm parçalar tek tek yerine oturuyordu. Ve her şey çok iyiydi. Dr Disrespect karakterini sadece yayın dünyasından çıkararak gerçek dünyaya da taşımak için her şey yolunda gidiyordu. Ana akım medya kanalına geçmek anlamında yani.”

Ve son olarak şunları söyledi: “Bu noktaya gelmek için gerçekten çok çalıştık ve sonra birden bire her şey durdu. Ama neyse ki çok iyi bir takıma sahibim. Ve hep birlikte güzel bir plan üstünde çalışıyoruz. Olayları bir sonraki seviyeye taşımak için çok heyecanlıyım.”

Görünen o ki Dr Disrespect efsanesi henüz bitmedi ve Twitch olmasa bile çok yakında yine belki bilgisayar belki televizyon ekranlarında yine kendisini göreceğiz.