METUCON için son geriye sayım…

Yirmi ikinci METUCON yoluna New World teması ile devam ediyor ve 21-23 Nisan 2018 arasında ziyaretçilerini bekliyor.

METUCON; bu sene yirmi ikincisi düzenlenecek olan, Türkiye’nin en büyük, en köklü ve en çok katılım alan bilim kurgu, fantazi ve rol yapma oyunları etkinliğidir. 1997 yılından beri ODTÜ Bilim Kurgu ve Fantazi Topluluğu tarafından organize edilmekte olan METUCON, her sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki ilk rol yapma oyunları etkinliği olma özelliğini taşıyan METUCON’un temel amacı Türkiye’de yaşayan bilim kurgu, fantazi ve rol yapma oyunlarını sevenleri bir araya getirmek ve bu konulara dair faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, kişiler ve kurumlar arasında bir iletişim zemini sağlamak.

Her sene farklı bir tema ile katılımcarıyla buluşan METUCON, yirmi ikinci yılında New World temasıyla gerçekleştirilecektir. Panayır alanı temaya uygun bir şekilde düzenlenilecektir. Geçmiş yıllarda katılımcı sayısını sürekli arttıran METUCON geçtiğimiz senelerde yurt içinden ve dışından gelen günlük binin üzerinde katılımcıya ulaşmıştır. Bu sene daha da çok sayıda katılımcıya ev sahipliği yapacak ve şu aktivitelere imkan sağlayacaktır;

Masaüstü Rol Yapma Oyunları: Oyunların listesi 15 Nisan 2018’de kesinleşecektir. Geçen sene günde otuz oyun olacak şekilde toplam 60 adet oyun açılmıştır ve bu sene de benzer sayılara ulaşılması düşünülmektedir. İki günün toplamında masaüstü rol yapma oyunlarına 400 üzerinde kişinin katılması beklenmektedir. Aşağıdaki resimler geçtiğimiz yıllarda yapılan METUCON etkinliğinin oyun alanında çekilmiştir.

Canlandırmalı Rol Yapma Oyunları: Kayıtlar açıldıktan saniyeler sonra dolan canlandırmalı rol yapma oyunlarımızın listesi ve detayları 15 Nisan 2018’de belli olacaktır. Bu oyunların kontenjanları toplam 80 kişilik bir katılım ile sınırlı tutulmaktadır. Aşağıdaki resimler yıllar boyunca yapılan LARP’lardan derlenilmiştir.

Kostümlü Parti: METUCON’un ilk gününün akşamında geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz kostümlü partimiz bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda gerek METUCON sonrası olması, gerekse kostümlü olması sebebiyle büyük ilgilyle karşılanan kostümlü partimize 2014’de 400 2015’te ise 750’nin üstünde katılım olmuştur. Aşağıda partilerden çekilmiş resimler bulunmaktadır. Partimizde geleneksel olarak kostüm yarışması da yapılır ve en iyi kostümlerin sahipleri ödüllendirilir.

Fantastik Sanatlar Atölyesi: Fantastik sanatlar atölyemiz, sene başında topluluğumuza yeni katılan arkadaşlarımıza, fantastik sanatlarda kendilerini geliştireleri için yapılan çalışmalar dizisidir. METUCON’ da da bu eğitimlerin sonucunda ortaya çıkan eserler sergilenmektedir. Ayrıca METUCON’ da da sene içerisinde verilen bu eğitimler kısa bir şekilde gösterilmektedir. Atölyemiz resim sergileri, maske ve zincir zırh yapımı, orta çağ savaş sanatları eğitimi, figür boyama ve maket yapımı ile herkesin katılımına açıktır. Aşağıdaki resimlerde çeşitli FSA eserleri görünmektedir.

Panayır: METUCON panayır alanında kitap sergisi ve satışı, fantastik kurgu ve bilim kurgu koleksiyon eşyaları ve ürünleri satan standlar, temaya uygun dekorlar, yirmiden fazla masada oynanan masa üstü oyunları, Magic the Gathering ve Warhammer turnuvaları ile METU E-Sports Society ile ortak düzenlenen çeşitli bilgisayar oyunlarının turnuvaları yer almaktadır. Panayır alanı herkese hitap eden bir yer olup tüm katılımcılara ücretsiz bir şekilde açıktır.

Nerd Quiz ve Interactive Quest: METUCON panayır alanında geçtiğimiz yıl düzenlenmeye başlayan, büyük bir ilgi gören ve devamında diğer etkinliklerde benzerlerine örnek olmuş yeni Metucon etkinlikleridir. Bilim kurgu ve fantastik kurgu alanlarında bilgisine güvenen veya bilgisini ölçmek isteyen katılımcılar için kaçırmamaları gereken bir rekabet ortamı hazırlayan Nerd Quiz günlük ortalama 100 kişilik katılım alarak panayır alanındaki ilgi odaklarından biri olmuştur. Kendine özgü bir puanlama sistemi olan bu bilgi yarışmasına katılım ücretsiz olup kazananları küçük sürprizler beklemektedir. Panayır alanında kısa ama eğlenceli bir şeyler yapmak isteyen katılımcılar için ise interaktif görevler bulunmaktadır. Görev vericiler panayır alanının çeşitli yerlerinde onları görünce fark edeceğiniz şekilde sizi beklemektedirler. Verilen sürede verilen görevi yaparsanız ödülünüz sizi bekliyor olacak. Aşağıdaki fotoğraflar geçtiğimiz sene Nerd Quiz ve İnteraktif Görevler’de çekilmiştir.

Paneller: Geçtiğimiz senelerde çeşitli panellere ev sahipliği yapan Metucon en son Blizzard Entertainment’ ın resmi çizerlerinden birisi olan Kerem Beyit’ i konuk etmiştir. Panelimizin bu seneki katılımcıları 15 Nisan 2018 tarihinde belli olacaktır.

E-sports Turnuvaları: Online ve rekabetçi bilgisayar oyunlarının popülerliği gün geçtilçe artmakta ve bu alanlarda düzenenlenen turnuvalar giderek büyümektedir. Bilim kurgu ve fantastik kurguya hitap eden bu alanlarda geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de ODTÜ E-sports Topluluğu ile birlikte organize ettiğimiz çeşitli turnuvalar Metucon alanında gerçekleştirilip Twitch aracılığı ile hem canlı yayın yapılıp hem de panayır alanında gösterilmektedir. Yıl içerisinde online olarak ODTÜ E-sports Topluluğu tarafından düzenlenen DOTA 2, CS-GO, League of Legends, Hearthstone, Mount & Blade: Warband turnuvalarının finalleri offline bir şekilde Metucon alanında oynanmaktadır ve bu oyunlar panayır alanındaki bir çok kişinin ilgi odağı olmaktadır. Geçtiğimiz sene ise Metucon’da bir ilk daha gerçekleşmiş olup Blizzard ile geçtiğimiz iletişimin sonucunda Türkiye’de ilk kez resmi Hearthstone Turnuvası (Fireside Gathering olarak değil, “Official eSports Event” olarak. Peki bunun farkı ne?” derseniz şöyle açıklayalım; turnuva sonunda katılımcılara ilgili oyunun dünya şampiyonası sıralamasını etkileyen puan verilmiştir.) gerçekleştirilmiştir. Herkesin katılımına açık gerçekleştirilen bu turnuvada yaklaşık 100 oyuncu kozlarını paylaşmıştır. Turnuvalarda ilk 3’e giren takımlara ve kişilere çeşitli ödüller verilmiştir. Önümüzdeki sene ise bu alanda katılımcıların daha fazla aktif olabileceği çeşitli yeni etkinlikler ve yeni sürprizler bizi beklemektedir. Aşağıdaki fotoğraflar geçtiğimiz senelerdeki e-sports turnuvalarında çekilmiştir.

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