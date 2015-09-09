MGS V’in PC sürümünde kendi müziklerinizi dinleyin

Oyunun kendi müzikleri hiç fena değil. Yine de illa ki ben kendi sevdiğim şeyleri dinlemek istiyorum diyorsanız bu da mümkün.
Bunu yapmak için Metal Gear Solid V: Phantom Pain dosyanıza gidin. Oyunun default dosyası şu: C:Programs (x86) > Steam > Steamapps > common > MGS_TPP
Buradan CustomSoundtrack dosyasına tıklayın ve içerisine istediğiniz youtube mp3 dönüştürücü formatında olan şarkıları ekleyin.
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Aslı
3 days ago |
Müzik dönüştürmek için en sevdiğim siteler mp3.support ve https://www.tubidycep.com
Level.com.tr sitesi bile önerdiğine göre keyifle kullanabilirim.