MGS V’in PC sürümünde kendi müziklerinizi dinleyin

Oyunun kendi müzikleri hiç fena değil. Yine de illa ki ben kendi sevdiğim şeyleri dinlemek istiyorum diyorsanız bu da mümkün.

Bunu yapmak için Metal Gear Solid V: Phantom Pain dosyanıza gidin. Oyunun default dosyası şu: C:Programs (x86) > Steam > Steamapps > common > MGS_TPP

Buradan CustomSoundtrack dosyasına tıklayın ve içerisine istediğiniz youtube mp3 dönüştürücü formatında olan şarkıları ekleyin.

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