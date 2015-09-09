MGS V’in PC sürümünde kendi müziklerinizi dinleyin

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Oyunun kendi müzikleri hiç fena değil. Yine de illa ki ben kendi sevdiğim şeyleri dinlemek istiyorum diyorsanız bu da mümkün.

Bunu yapmak için Metal Gear Solid V: Phantom Pain dosyanıza gidin. Oyunun default dosyası şu: C:Programs (x86) > Steam > Steamapps > common > MGS_TPP

Buradan CustomSoundtrack dosyasına tıklayın ve içerisine istediğiniz youtube mp3 dönüştürücü formatında olan şarkıları ekleyin.

1 Yorum Eklenmiş

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  1. Aslı 3 days ago | Cevapla
    Müzik dönüştürmek için en sevdiğim siteler mp3.support ve https://www.tubidycep.com Level.com.tr sitesi bile önerdiğine göre keyifle kullanabilirim.

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