NBA 2K21’in PlayStation 5 versiyonunun kapak yıldızı Zion Williamson

2019 NBA Draft’ında 1. sıradan seçilen ve 2019 National College Player of the Year ödülü sahibi, New Orleans Pelicans forveti Zion Williamson, NBA 2K21’in PlayStation5 versiyonunun kapak yıldızı oldu.

2K, bugün yaptığı açıklama ile 2019 NBA Draft’ında 1. sıradan seçilen ve 2019 National College Player of the Year ödülü sahibi, New Orleans Pelicans takımının forveti Zion Williamson’ın NBA 2K21 PlayStation®5 sürümünün kapak yıldızı olduğunu açıkladı. Zion Williamson, PlayStation4 sürümünün kapağında yer alacak Damian Lillard ile birlikte NBA 2K21’in üç kapak yıldızından ikisini oluşturuyor.

Zion, çok kısa bir süre içerisinde güç ve hız söz konusu olduğunda ne kadar yetenekli olduğunu ve nasıl sahaya hükmettiğini gösterdi. Oyun tarzı gelecek nesil NBA süper yıldızlarının bir göstergesi niteliğinde; böylece spor oyunlarının da bir sonraki nesli olan NBA 2K21’in PlayStation5 sürümü için mükemmel bir uyum oluşturuyor.

Zion Williams konuyla ilgili “NBA 2K’nın kapağında yer almak çocukluğumdan beri benim için bir hayaldi, NBA 2K21’in yeni nesil oyun kapağında yer almak gerçekten çok özel. Team 2K ailesine katıldığımdan beri, saha içi ve saha dışındaki basketbol kültürüne etki etmek istedim. NBA 2K21’in yeni nesil konsol versiyonunun kapağında yer alacak olmak bana bu imkanı tanıyor. NBA 2K21 ile uluslararası efsanenin bir parçası olmak ve basketbol severlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.

“NBA 2K21’in yeni nesil konsol kapağı için, NBA süper yıldızlarının geleceğini yansıtan birini bulmak istedik.” diyen NBA 2K Pazarlama Başkan Yardımcısı Alfie Brody, sözlerine şöyle devam etti; “Zion, bu heyecanı taşıyan ve oyunu yeni nesile taşıyacak olan ender genç oyunculardan biri. 2K21 markasını temsil edeceği için çok heyecanlıyız.”

2K, NBA 2K21 için son kapak yıldızını 2 Temmuz tarihinde, çıkış tarihi ile birlikte açıklayacak.