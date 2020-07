Summer Game Fest ile Xbox One’a 60’dan fazla demo geliyor

Aylar sürecek Summer Game Fest’in bu sene iptal olan E3’nin oyuncularda yarattığı boşluğu doldurması umuluyor. Bu ay Xbox One’a odaklanan festival, bir hafta boyunca oyunculara birçok oyun demosu deneme fırsatı sunuyor.

Xbob One kullanıcılarına 21 Temmuz – 27 Temmuz tarihleri arasında henüz çıkmamış bazı oyunların demolarına erişim imkânı sunulacak. Microsoft’un açıklamasına göre 60’dan fazla oyun olacak. Tahminlere göre 75-100 kadar oyun olması bekleniyor.

Denenebilecek oyunlar arasında Haven, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Welcome to Elk ve Raji: An Ancient Epic de var. Microsoft etkinlikte yer alacak bütün oyunların 21 Temmuz’a yakın bir tarihte açıklanacağını söyledi.