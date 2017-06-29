Oasis Games yeni oyunu Fringe Wars’u duyurdu

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Oasis Games yeni oyunu Fringe Wars’u duyurdu. Uzay temalı MOBA oyununun yılın üçüncü çeyreğinde Steam üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Yayınladığı oyunlarla ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Oasis Games yeni oyunu Fringe Wars’u tanıttı. E3’te Sony tarafından PlayStation’a çıkması beklenen iyi oyunlar arasında gösterilen Fringe Wars çok yakında Steam’deki yerini alacak.

Oyuncular ulusların ortadan kalktığı ve uzayın çok şirketli gruplar tarafından kontrol edildiği bir evrende hayatta kalmak için birbirlerine karşı kıyasıya bir mücadeleye girişecekler. Bunu yapmak içinse oyunun başında kendilerine sunulan 5 farklı gemiden birini seçip mümkün olduğunda fazla çarpışmayı kazanmaya çalışacaklar. Seçilen her gemi ise farklı bir oynanışa sahip olacak ve kazanmak için uygun stratejilerin seçilmesini gerektirecek.

Oyundaki gemileri üstlendikleri görevlere göre Tank, Keskin Nişancı, Taarruz, Keşif ve Destek olarak 5 farklı sınıfa ayırmak mümkün. Her biri kendine has görünüşe ve oynanışa sahip olacak gemiler, oyuncuları kazanmak için farklı taktiklere ve oyun tarzlarına başvurmak zorunda bırakacak.

Oyuncuların karşı takımdaki gemileri patlatarak belli bir puana ulaşmaya çalışacakları Team Deathmatch ve haritanın belli noktalarını ele geçirerek karşı takıma üstünlük kurmaya uğraşacakları Team Domination gibi alışıldık oyun modları barındıran Fringe Wars, rekabetçi oyunları seven oyuncular için özel bir MOBA moduna da sahip olacak.

Fringe Wars’un dikkat çekici bir başka yanıysa, oyunculara gemilerini çeşitli geliştirmeler, farklı silahlar ve yeni özelliklerle kişiselleştirme imkânı vermesi. Her geminin değiştirilebilir 4 parçası var ve oyucular 30 farklı modül arasından seçtikleri parçaları kullanarak birbirinden farklı gemi konfigürasyonları oluşturabilecekler.

Global duyurusu Sony tarafından E3’te yapılan Fringe Wars yakın zamanda Steam’de yayınlanacak.

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