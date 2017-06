LEVEL Temmuz Sayısı (#246) bayilerde!

LEVEL #246 – Temmuz 2017 sayısı, 29 Haziran’da İstanbul, 1 Temmuz’da tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL, E3 2017’ye dair her şeyi bulabileceğiniz geniş bir dosya konusunun yanında en sevdiğiniz oyunların incelemeleri ve ilk bakışları ile de sizleri bekliyor.

Gittik gördük: E3 2017

Herhangi bir oyuncu için yılın en büyük iki şovundan birisi olan E3, bu sene de Los Angeles Convention Center’da düzenlendi ve LEVEL da oradaydı. Kimi oyunlar beklediğimizden iyi çıktı (AC Origins), kimileri ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı (The Crew 2). Sony’nin bir kez daha şov yaptığı E3’e dair her şeyi sizler için hazırladığımız dosya konusunda bulabileceksiniz.

Geç olsun güç olmasın: Tekken 7

Sizce bu oyun yüzünden Japonlar kaç adet arcade makinesini hurdaya çıkarttı? Bilmiyoruz ama şu kesin, bizim bilgisayarlar ve konsollarımız çok kıymetli. Tekken 7, serinin çıtasını başka bir seviyeye çıkartamasa da eli yüzü düzgün bir oyun olarak karşımızda duruyor, gerisi için de sizi derginin dövüş oyunları üstadı Tuna’nın incelemesine davet ediyoruz.

Türkler geliyor!

Bu ay içimizde ayrı bir heyecan var zira ülkemizin adını tüm Dünya’ya duyuracak olan son derece kaliteli üç yapım birden var LEVEL’ın sayfalarında. Dünya çapındaki yapımlardan hiçbir eksiği olmayan No70, Conarium ve Voidrunner’ın inceleme / ilk bakış yazıları da derginizde sizleri bekliyor. Unutmadan, gerçek bir Mount & Blade noob’u olan Kürşat’ın Bannerlord oynadıktan sonra gözlerinin nasıl parladığını da E3 dosyasında okuyabilirsiniz.

LEVEL Dergi içeriği

#246

İlk Bakış

Absolver

Elex

Voidrunner

Dosya Konusu

E3 2017

Neden Oyun Oynuyoruz?

Rime: Hayallerin Kaşifi Olmak

İnceleme

Tekken 7

Farpoint

Dirt 4

The Walking Dead: A New Frontier

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Blitzkrieg 3

Endless Space 2

Rime

Friday the 13th: The Game

Perception

Rising Storm 2: Vietnam

Starpoint Gemini: Warlords

The Sexy Brutale

The Long Journey Home

Star Trek Bridge Crew

No70: Eye of Basir

The Fidelio Incident

Conarium

Wipeout: Omega Collection

Impact Winter

Ayrıca

Big Boss

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Kare

Kültür & Sanat

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi

Teknik Servis

POSTER

Assassin’s Creed: Origins

Spider-Man

