LEVEL Temmuz Sayısı (#246) bayilerde!

LEVEL #246 – Temmuz 2017 sayısı, 29 Haziran’da İstanbul, 1 Temmuz’da tüm Türkiye’de bayilerde!
Derginiz LEVEL, E3 2017’ye dair her şeyi bulabileceğiniz geniş bir dosya konusunun yanında en sevdiğiniz oyunların incelemeleri ve ilk bakışları ile de sizleri bekliyor.
Gittik gördük: E3 2017
Herhangi bir oyuncu için yılın en büyük iki şovundan birisi olan E3, bu sene de Los Angeles Convention Center’da düzenlendi ve LEVEL da oradaydı. Kimi oyunlar beklediğimizden iyi çıktı (AC Origins), kimileri ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı (The Crew 2). Sony’nin bir kez daha şov yaptığı E3’e dair her şeyi sizler için hazırladığımız dosya konusunda bulabileceksiniz.
Geç olsun güç olmasın: Tekken 7
Sizce bu oyun yüzünden Japonlar kaç adet arcade makinesini hurdaya çıkarttı? Bilmiyoruz ama şu kesin, bizim bilgisayarlar ve konsollarımız çok kıymetli. Tekken 7, serinin çıtasını başka bir seviyeye çıkartamasa da eli yüzü düzgün bir oyun olarak karşımızda duruyor, gerisi için de sizi derginin dövüş oyunları üstadı Tuna’nın incelemesine davet ediyoruz.
Türkler geliyor!
Bu ay içimizde ayrı bir heyecan var zira ülkemizin adını tüm Dünya’ya duyuracak olan son derece kaliteli üç yapım birden var LEVEL’ın sayfalarında. Dünya çapındaki yapımlardan hiçbir eksiği olmayan No70, Conarium ve Voidrunner’ın inceleme / ilk bakış yazıları da derginizde sizleri bekliyor. Unutmadan, gerçek bir Mount & Blade noob’u olan Kürşat’ın Bannerlord oynadıktan sonra gözlerinin nasıl parladığını da E3 dosyasında okuyabilirsiniz.
LEVEL Dergi içeriği
#246
İlk Bakış
Absolver
Elex
Voidrunner
Dosya Konusu
E3 2017
Neden Oyun Oynuyoruz?
Rime: Hayallerin Kaşifi Olmak
İnceleme
Tekken 7
Farpoint
Dirt 4
The Walking Dead: A New Frontier
The Elder Scrolls Online: Morrowind
Blitzkrieg 3
Endless Space 2
Rime
Friday the 13th: The Game
Perception
Rising Storm 2: Vietnam
Starpoint Gemini: Warlords
The Sexy Brutale
The Long Journey Home
Star Trek Bridge Crew
No70: Eye of Basir
The Fidelio Incident
Conarium
Wipeout: Omega Collection
Impact Winter
Ayrıca
Big Boss
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım
Hearthstone: Heroes of Warcraft
Kare
Kültür & Sanat
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Vadisi
Teknik Servis
POSTER
Assassin’s Creed: Origins
Spider-Man