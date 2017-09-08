Ünlü Youtuber’lar para cezasından kurtuldu…

Trevor Martin (TmarTn) ve Thomas Cassel’in (Syndicate), YouTube kanallarında reklamını yaptıkları Cs:Go kumar sitesi Cs:Go Lotto’nun sahipleri olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle para cezasına çarptırılmaya çok yaklaşmışken zor kurtuldular.

Bu iki ünlü Youtuber izleyicilerini Cs:Go Lotto adlı bir kumar sitesine para yatırıp oynamalarını önerdi. Fakat sitenin sahipleri olduklarını yeteri kadar iyi gizleyemediler.

Ayrıca farklı Youtuber’lara Cs:Go Lotto sitesinin reklamını yapmaları için 2500$’la 55,000$ arasında para verdiler. Verilen bu para site hakkında olumsuz yorum olmamasını da sağladı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (FTC) bu Trevor Martin ve Thomas Cassel’a somut bir ceza kesmezken, gelecekte bu ikilinin yaptığı herhangi bir ihlalde 40,654$ para cezasına çarptırılacaklar.

Bu iki Youtuber’ın yaptıklarının cezasız kalmasını “FTC’nin amacı ceza kesen gaddar bir kurum olmak değil.” şeklinde açıklayan FTC konuşmacısı MitchellJ. Katz, sözlerine “Biz tüketicileri yeni marketler hakkında eğitmeyi amaçlayan bir kurumuz.” kelimelerini ekledi.

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