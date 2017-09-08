Monaco: What’s Yours Is Mine Steam’de bedava!

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İndie soygun oyunu olan Monaco’yu Steam’den bugün (8 Eylül 2017) saat 20.00’a kadar ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Monacu’yu akşam 20.00’a kadar kütüphanenize eklerseniz, indirmenize gerek kalmadan oyun kütüphanenize kalıcı olarak eklenecek. Ayrıca bu kampanyadan yararlananlar gelecek salı çıkacak Tooth and Tail adlı oyunu da yüzde on indirimle alabilecekler.

Oyunun Steam’deki eleştirilerinin çok olumlu şeklinde olduğu düşünülürse, bunun kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Monaco singleplayer olarak veya co-op olarak oynanabilen bir indie soygun oyunu. Oyunda bir soygun için en iyi ekibi toplayarak en mükemmel soygunu gerçekleştiriyorsunuz. İşte oyunun resmi fragmanı:

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Monaco: What’s Yours Is Mine Steam’de bedava! https://t.co/17p5FH5ME9 https://t.co/G7g3kLEBns

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