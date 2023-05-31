WD_BLACK SN770 İncelemesi

Hazır Intel ortaya kısa bir süre önce incelediğimiz Core i9-13900K gibi şahane bir işlemci çıkartmış ve NVIDIA tarafından da RTX 40 serisi gelmişken, şu sıralar güçlü bir sistem toplamanın tam zamanı. Bugün yakından bakacağımız WD_Black SN770 NVMe SSD de PCIe 4.0 SSD’lere geçiş yapmayı düşünenler için güzel bir seçenek olacak. Bugüne kadar bu kulvarda Kingston Renegade’in baş döndürücü hızından uygun fiyatlı Crucial P5 Plus’a kadar son zamanlarda piyasaya sürülen inanılmaz NVMe SSD sürücüler gördük. WD_Black SN770 NVMe SSD de bir diğer seçenek oluyor ki Western Digital’in SSD’lerini gerçekten performansıyla beğeniyoruz.

Hatırlarsanız daha önce bu seriden WD_Black SN850’yi incelemiş ve depolama alanı yetmeyen PlayStation 5’e ek SSD alanı yaratmıştık. WD_Black SN770 NVMe SSD de yine PS5’e takılabilir, ancak böyle bir düşünceniz varsa harici bir heatsink bulmanız gerekecek, zira bu diskin kutusundan çıkmıyor.

Konumuza dönersek, WD_Black SN770 NVMe SSD, PCIe 4.0 arayüzüne sahip bir SSD ve yüksek hızlar vadediyor. Yeni SN770 sırasıyla 5,150MB/s ve 4,900MB/s okuma ve yazma değerlerine sahip bir disk. Bu rakamlar hiç de fena değil. Ancak fiyat olarak saydığımız rakiplerine oranla biraz daha pahalı durumda. Şu an bu diski piyasada elimizdeki 1 TB’lık kapasitesiyle 2200 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.

Elbette elimizdeki disk bir PCIe 4.0 SSD olunca, bundan en iyi şekilde yararlanmak için destekleyici bir CPU ve anakarta ihtiyacınız olacak, ancak bunu bir PCIe 3.0 yuvasına takıp bant genişliğini maksimuma çıkarmanızı engelleyecek de hiçbir şey yoktur. Bu durumda 3.500MB/s‘lik değerlere ulaşabileceksiniz.

WD_Black SN770 NVMe SSD, düşük profilli bir tasarımda. Elimizdeki dediğimiz gibi 1TB’lık modeli ve arkada tek bir NAND flaş modülüne yer veriyor. Burada Kioxia BiCS5 112-Layer TLC yongası yer alırken SanDisk denetleyici içeriyor. Diskin 4 farklı kapasite seçeneği var; 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB şeklinde. 4TB’lık seçeneği arayanlar ise ne yazık ki eli boş dönecek.

Yaptığımız testlerde WD_Black SN770 NVMe SSD hiç de fena iş çıkartmıyor. Diskin özellikle 4K performansı oldukça etkileyici. AS SSD 4K Benchmark testinde 59 MB/s sıralı okuma, 195 MB/s sıralı yazma sonucu almayı başaran diskin buradaki en büyük rakibi yine şirketin kendisinin bir ürünü olan WD_Black SD850 oluyor. O diskin sonucu da 83 MB/s ile 274 MB/s şeklinde çıkıyor.

Sıralı okuma / yazma testlerinde ATTO Disk Benchmark’tan 4860 MB/s sıralı okuma sonucu alan disk, sıralı yazma skoruyla 4610 MB/s sağlarken, AS SSD Benchmark’tan da 4604 MB/s sıralı okuma, 4434 MB/s sıralı yazma sonuçlarına imza atıyor.

WD_Black SN770’in gerçek dünya testlerinde Crucial P5 Plus ile arasında çok az fark var. Gerçek anlamda, günlük işlemlerde ikisi arasındaki farkı anlamakta zorlanacağınızı söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi Crucial P5 Plus 1 TB’lık modeliyle şu sıralar 500 – 600 TL civarında fiyat avantajı sunuyor. Ancak eğer fark edilir ölçüde daha iyi bir performans beklentiniz varsa, WD_Black SN850 modeline bakmanızı öneriyoruz. Arada çok büyük fiyat farkı da yok.

Sonuç

Evet sonuç olarak birçok açıdan WD_Black SN770’in hikayesi bu. Piyasadaki en hızlı sürücü değil, ancak rekabetçi. Fiyatı biraz daha uygun olsa tercih edilmesi daha kolay olurdu. Eğer bütçeniz kısıtlıysa ancak PCIe 4.0’ın performansının keyfini çıkarmak istiyorsanız, bu alanda pek çok seçenek var. Bazı geliştiricilerin 5.000 MB/sn sınırını hedeflediğini biliyoruz, SN770 de testlerimizde bu değerdeydi. Bu yüzden beklentiyi karşıladığını söylemek doğal.

Ercan Uğurlu

NOT: 87

+Beklentiyi karşılayan performans. Denetleyici ve yonga. 5 yıl garanti

-Daha uygun fiyatlı rakipleri var