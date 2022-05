Yeni PlayStation Plus: Ne geliyor, neleri bekliyoruz?

PlayStation Plus’ın hayatımıza girişi daha dünmüş gibi geliyor olabilir ancak köprünün altından çok sular aktı ve bildiğiniz gibi rekabet iyice kızıştı.

Uzun süredir PlayStation Now’ın nasıl evrileceği ve merakla beklediğimiz -yeni- PlayStation Plus ile nasıl entegre edileceği merak konusuydu. Mart ayında ilk detaylarına kavuştuğumuz PlayStation Extra, geçtiğimiz gün nasıl bir kütüphane ile bizlerle buluşacağı konusunda uzun ve detaylı bir liste yayınladı. Bunlar elbette karşılaşacağımız oyunların küçük bir bölümünü içeriyor ve kütüphane hızlı bir şekilde genişlemeye devam edecek ancak şimdiden heyecanlanmak için çok sebebimiz var.

Bizlerle yerel saate göre 23 Haziran’da buluşacak olan PlayStation Plus Extra paketlerin fiyatlarını hatırlatıp, duyurulan oyunlara ve paket içeriklerine bir göz atmak gerekirse;

PlayStation Plus Essential: 40 TL / aylık – 100 TL / 3 aylık – 240 TL / Yıllık

PlayStation Plus Extra: 60 TL / aylık – 165 TL / 3 aylık – 400 TL / Yıllık

PlayStation Plus Deluxe: 70 TL / aylık, 190 TL / 3 aylık, 460 TL / Yıllık

Gelin, bir de duyurulan paketlerin içeriklerine bakalım.

Aylık Oyunlar

Essential, Extra ve Deluxe İçin

Bu tarafta yeni bir şey yok. Yıllık ödeme miktarınız ve elde edecekleriniz şimdiki PS Plus ile aynı. En az iki adet aylık oyun, oyun dosyalarını cloud üzerinden yedekleyebilme, multiplayer erişimi ve Plus’a özel indirimler Essential paketinde de devam edecek.

PS4 + PS5 Oyun Kataloğu

Extra + Deluxe için

PlayStation Studios oyunları ve diğer üçüncü parti firmalardan oluşan 400’den fazla oyun Extra paketinden itibaren sizi bekliyor olacak. Liste özellikle üçüncü parti oyunlar tarafından genişleyecektir ama daha şimdiden elimizde bir erken dönem listesi var. Ayrıca Ubisoft+ da bu pakete dahil edilecek ama burada bir belirsizlik var, sebebi de Ubisoft+’ın şimdilik ülkemize açık olmaması. Bu konuda bir gelişme yaşanacak mı göreceğiz.

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding / Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall |Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu | Naughty Dog, PS4

Uncharted: Kayıp Miras | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Üçüncü parti firmalar

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4

Far Cry 4*** | Ubisoft, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

For Honor*** | Ubisoft, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Klasik Oyunlar Kataloğu

Deluxe paketi için

İşte beni en çok heyecanlandıran, içimi hop hop hoplatan kısım. PlayStation 1 ve 2 + PSP dönemleri unutulmayacak kadar muhteşem oyunlarla dolu ve yeni nesil bu oyunların pek çoğunu tamamen pas geçmek zorunda kaldı. En azından, yeniden yapılmamış olan oyunlar için durum bu. Maalesef listenin ilk halinde intergalaktik eksikler var. Diğer taraftan zaman içinde bu listenin omayımsı boyutlara ulaşacağını tahmin ediyorum. PS2 oyunlarının duyurulmasının yanında, Gran Turismo serisinin ilk oyunları, unutulmaz Tourist Trophy ve daha nice muhteşem yapımın bu kataloğu coşturması en büyük dileğim.

Classic Games Catalog – Original PlayStation / PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Original PlayStation

Hot Shots Golf | Japan Studio, Original PlayStation

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Üçüncü parti firmalar

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Classic Games Catalog – Remasters

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3| Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Üçüncü parti firmalar

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

PS3 Oyunları (Streaming)

Deluxe paketi için

İşte bizim yumuşak karnımız zira PS Now’ın yıllardır denenen sistemini kullanan bu özellik ülkemizde desteklenmiyor. Bu da PS3 oyunlarının emülasyon konusunda ne kadar sıkıntılı olduğunu düşünürseniz, oldukça üzücü bizim açımızdan. PlayStation Türkiye’nin bu konuda elinden geleni yapacağını umuyorum.

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | From Software, PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Üçüncü parti firmalar

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Bununla birlikte üç saatlik deneme sürümleri (Deluxe) ve yeni eklenecek oyunlar (Extra ve Deluxe) da yeni PlayStation Plus’ın kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Kendi adıma, PS1-2-PSP sahibi olsam da Deluxe paketini tercih edeceğim gibi gözüküyor ve umudum klasik oyun listesinin eksiksiz diyebileceğimiz seviyeye doğru kocaman kulaçlar atması ile PS3 streaming özelliğinin ülkemize gelmesi yönünde.