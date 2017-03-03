GittiGidiyor, 1907 Fenerbahçe eSpor takımının sponsoru oldu

GittiGidiyor, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin eSpor takımı 1907 Fenerbahçe’nin sponsoru oldu. 1907 Fenerbahçe’nin mücadele ettiği League of Legends Şampiyonluk Ligi’ni Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon kişi takip ediyor.

Dünyada hızla büyüyen ve 2016 yılında 463 milyon dolarlık bir pazar oluşturan eSpor Türkiye’de de hızla gelişiyor. Özellikle gençler arasında bir fenomen haline gelen dünyanın en önemli MOBA (çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası) oyunlarından biri olan League of Legends Şampiyonluk Ligi maçları Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin yeni takımlarından biri olan 1907 Derneği’nin eSpor takımı 1907 Fenerbahçe ise League of Legends oyununun geçtiği macera dolu “Vadiye” bu sezon GittiGidiyor’un sponsorluğu ile iniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı şunları söyledi: “eSpor tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselen bir trend. Bu spor dalının genellikle 14-35 yaş aralığına hitap ettiğini dikkate aldığımızda, ülkemizin sahip olduğu genç nüfus nedeniyle eSpor’a şirketler de yatırım yapmaya başladı. Ayrıca, Türkiye’de yapılan bazı turnuvalar TV kanallarından da canlı olarak yayınlandı. Tüm bu gelişmeleri dikkate aldığımızda burada çok ciddi bir ekonomi döndüğünü ve geleceğin burada olduğunu çok net görebiliyoruz. GittiGidiyor olarak özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu alanda 1907 Fenerbahçe League of Legends takımı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin bizleri çok heyecanlandırdığını belirmek isterim.”

1907 Fenerbahçe Derneği League of Legends Takım Lideri Sina Afra da “GittiGidiyor gibi global bir markanın eSpor alanına 1907 Fenerbahçe League of Legends takımı ile adım atmak istemesi bizleri çok sevindiriyor ve heyecanlandırıyor. 1907 Fenerbahçe takımı olarak GittiGidiyor ile global başarılara imza atan bir eSpor takımı olmak isteriz” açıklamasını yaptı.

Rakamlarla eSpor

– 2016 itibarıyla dünya genelinde 131 milyon taraftar, 125 milyon genel seyirci

– 2019 yılında bu rakamın 180 milyon taraftara, 165 milyon genel seyirciye ulaşması bekleniyor

– Markalar 2016 yılında eSpor reklamlarına ve sponsorluk anlaşmalarına 325 milyon dolar harcadı. Bu rakam 2015’e kıyasla yüzde 49 artış anlamına geliyor.

– eSpor seyirci kitlesinin 2020 yılına kadar Formula 1’in seyirci kitlesi kadar büyüyeceği tahmin ediliyor. 2014 yılında Formula 1 yarışlarını dünya genelinde 400 milyon kişi izledi.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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