GTFO için “Sahne Arkası” belgeseli yayımlandı.

2015’te PAYDAY: The Heist ve PAYDAY 2 gibi oyunlarla tanınan ufak veteran oyuncu grubundan oluşan İsveç bağımsız oyun geliştiricisi 10 Chambers Collective, hardcore oyunculara yönelik 4 kişilik bir kooperatif aksiyonu / korku FPS’si olan GTFO ile geliyor.

Daha önce sosyal medyada kısa kısa videolarla oyunu paylaşan ekip, şimdi kısa bir “GTFO kamera arkası” belgesel videosunu yayımladı. Bir sürü yeni ekran görüntüsü ile birlikte yayımlanan belgeselde, oyun hakkında yeni görüntüler ve bilgiler mevcut. GTFO, bu bahar Steam’de satışa çıkacak (2019).

PAYDAY franchise’ının arkasındaki tasarımcı firma olan bağımsız İsveç ekibi 10 Chambers Collective’in kurucusu Ulf Anderson, geçen yıl GTFO’nun hem E3 hem de Gamescom’da oynanabillen demosu ile pek çok kişiyi etkiledi ve “En İyi İşbirlikçi (Cooperative) Oyun”, “Editörün Seçimi Ödülü”, “E3’ün En İyisi” ve “En İyi Şov” gibi alanlarda ödüller alarak ülkesine dönmüştü.

Bugün ise ekip, daha önce görülmemiş oyun görüntüleri eşliğinde geliştiricilerle yapılan röportajlar sunan stüdyonun ilk oyunu olan GTFO’nun yapımı hakkında kısa bir belgesel yayınladılar.

GTFO’nun evrimini masaya yatıran videoda düşman tasarımlarının ilk kabataslak çizimlerinden üç yıllık gelişim süreci boyunca nasıl büyüdüğünü de görüyoruz. Özellikle oyundaki diyalog mekaniğine vurgu yapan yapımcılar, The Last of Us ve DOOM gibi oyunlardan tanına ünlü yazar Adam Gascoine’i bu bağlamda GTFO ekibine dahil ederken, seslendirmeyi de en üst seviyede tutmak için deneyimli aktörlerle anlaştılar.

GTFO’nun hayatta kalma zorluk derecesini anlatan Simon Viklund “Neredeyse her dakika cephaneniz bitecek! Neredeyse her dakika sağlığınız azalacak!” diyerek GTFO meknaiğinin; etrafa mermi sıka sıka dolaşacağınız bir oyundan ziyade gizlilik ve strateji odaklı olduğunu belirtip devam ediyor:

“Hayatta kalmak için tüm araçlarınızı ve iç güdülerinizi kullanmak zorundasınız. Çıkacak çatışmayı daha gerçekleşmeden tespit edebilmeli, ona hazırlanmalı ve sonunda bütün aksiyonu kontrol etmelisiniz.”

GTFO hakkındaki yeni bilgilerin de açıklandığı belgeselde, hikayenin geleneksel tek bir oyunda anlatma sisteminin aksine, oyun piyasaya çıktıktan sonra yayımlanacak ücretsiz ve sürekli güncellemelerle ilerleyeceğini de öğreniyoruz. Belgeselde, ilk tür Alien filmleri gibi Ridley Scott’ın pek çok alışmasından ilham alınıp oluşturulan iki harita gösterilirken ve yayımlanacak güncellemelere daha fazla haritaların geleceği de belirtildi.

10 Chambers Collective’in kurucusu olan ve aynı zamanda GTFO’nun Kreatif Direktörlüğü görevini üstlenen Ulf Anderson çevre tasarımlarını şöyle detaylandırıyor:

“Çevre tasarımlarının tarzı bir amaca göre belirlenip oyuncuların ilk başta gördükleri şeyleri normal ya da doğal karşılaması hedeflendi. Oyuncular oyun boyunca ilerledikçe bu ortam elbette değişecek ve sanırım başta biraz garipleşirken, sonra daha da garipleşmeye devam edecek.”

Ekip bu söylemlerle GTFO’nun sadece diyalog ve oynanış mekanikleri ile bile hardcore oyuncuya yönelik bir oyun olduğunu; hapsolduğunuz Kompleks’teki zorluklarla yüzleşmek için gerçek anlamda işbirliği içinde oynamanız gerektiğini belirtiyor. Tıpkı Anderson’ın belgeselde dediği gibi:

“GTFO, çok zor bir oyun! Ama eğer; zorluklardan hoşlanıyorsanız, birlikte oynamaktan hoşlanıyorsanız, sorunları gruplar halinde çözmeyi seviyorsanız…

Bu oyun tam size göre.”

2019 yılının baharında yayımlanması planlanan GTFO’nun geliştirme sayfası Steam üzerinden açılmış durumda.

