Plantronics RIG 800HD incelemesi – Hızlı, hafif ve kablosuz!

Kablosuz oyuncu ürünlerine karşı ne kadar ön yargılı olursanız olun, bu uzun sürmeyecek. Klavye ve fare konusunda uzun süre önce kırılan performans tabuları, sesin taşınmasının gerektirdiği durumlarda da geçmişte kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda incelediğimiz Corsair HS70’in ardından yine son derece başarılı ve rekabetçi bir kulaklık olan RIG 800HD, kulaklık denilince en köklü firmalar arasında yer alan Plantronics’in kabloyu aradan çıkartmak isteyen oyunculara cevabı olarak konuğumuz.

Plantronics köklü bir marka demiştik, öyle ki Neil Armstrong Ay yüzeyinden Dünya’ya selam gönderdiğinde kaskında Plantronics marka kulaklıklar ve mikrofon bulunmaktaydı. Daha önce RIG 400 ve RIG 500 serilerini fena halde beğendiğimiz bu modüler ailenin son üyesi de önceki modellerin iyi özelliklerini aynen bünyesinde taşımakta.

Tasarımdan başlamak gerekirse, ürün RIG 500 serisinde olduğu gibi tamamen plastikten yapılmış ve gerek malzeme gerekse işçilik kalitesi son derece başarılı, üstüne oturmakla falan kıramayacağınız kadar da esnek. Bataryalara rağmen sadece 290 gram gelen kulaklık rakiplerine göre son derece hafif. Tam şarjda 24 saate kadar varan bir pil dayanımına sahip, bu da oyunculara dönük modeller arasında şimdiye kadar gördüğümüz en iyi değer. Ayrıca yarım saatlik şarjla bile 1.5 saatlik oyun deneyimi sunabiliyor. Elbette üzerinde herhangi bir RGB ışıklandırmanın olmaması da buna katkı sağlıyor. Bu konuda tek eleştirimiz tak & kullan tipindeki bu üründe pil ömrünü takip edebileceğimiz tek geri bildirimin kulaklığı açtığınızda sesli olarak yapılan “battery low, medium, high” uyarıları olması.

RIG 800HD tıpkı diğer RIG serilerinde olduğu gibi modüler bir yapıya sahip. RIG500E modelinin aksine mikrofon yerinden sökülemese de gerdirme kayışı ve köprü sökülebiliyor ve ayrıca satılan farklı renk ve tasarımdaki modeller ile değiştirilebiliyor. Plantronics’in çoğu modelinde kullandığı gerdirme kayışını biz çok beğeniyoruz, önceki incelemelerden de hatırlıyor olmalısınız. Aynı zamanda kulak yastıklarını da üç farklı çentikten birisine takarak başınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine RIG500E modelinin aksine ikinci bir kulak yastığı seti ile gelmediğini de belirtelim. Ürün wi-fi bağlantı kullanıyor, beraberinde gelen Wi-Fi adaptörünün kablosu oldukça uzun, firma wi-fi menzilinin 10 metre olduğunu söylese de 12 metreye kadar herhangi bir sorun yaşamadık.

Ürünün mikrofonu oyunlarda sesinizi karşı tarafa son derece net bir şekilde iletebiliyor ve yukarı katladığınızda otomatik olarak mute moduna geçiyor. Sol kulak yastığı üzerinde USB şarj girişi, ses açma kapama tekerleği, kulaklığı açıp kapatan ve wi-fi adaptörü ile eşleştiren bir anahtar var.

En önemlisi ise bu düğmenin üzerinde yer alan ve PUBG gibi oyunlarda oyunun sesleri ile chat konuşmaları arasındaki dengeyi ayarlayabileceğiniz kontrol. Bu kontrolün ne kadar gerekli ve başarılı olduğunu hemen ilk dakikadan anlayacaksınız. Bu sayede sesi az duyulan arkadaşlarınızla oyun içinde haberleşebilmek için oyunun sesini sonuna kadar açmanız ve sağır olmanız gerekmiyor, olağanüstü konforlu olduğunu belirtmem gerek. Bir kez kullandıktan sonra vazgeçemedim kendi adıma. Sağ taraftaki kulak yastığının altında ekolayzır modları arasında geçiş yapabileceğiniz bir düğme var. Plantronics’in RIG yazılımından ekolayzır modlarını dilediğiniz şekilde değiştirmeniz de mümkün.

RIG 800HD, 40mm sürücüler ile gelen, yapısal olarak stereo bir ürün. Diğer taraftan kutudan çıkan ön ödemeli Dolby Atmos kodu ile sanallaştırmaya hazır halde ve oyunlardaki performansı da son derece başarılı. Müzik dinlerken de yüzünüzün güleceğinin müjdesini verebilirim zira ürün hem tiz hem de baslarda dengeyi son derece iyi tutturuyor. Son derece konforlu olan kumaş kulak yastıklarının kullanılmasının yan etkisi ise hem içeri ses kaçırması, hem de tam ses açıkken dışarıya ses vermesi.

Neticede karşımızda son derece başarılı, hem oyun hem de müzik konusunda üst seviye performans gösteren bir ürün var. Yurt dışı fiyatı 180 dolar olan ürünün 700 TL’den başlayan Türkiye fiyatının da çok rekabetçi olduğunu belirtelim.

Kürşat Zaman

NOT: 90

KARAR:

+Son derece hafif

+Ön ödemeli Dolby Atmos kodu ile geliyor

+Hem oyunlarda hem müzik dinlerken yüksek performans

+Çok uzun pil ömrü

+Konforlu kulak yastıkları

-Wi-fi adaptörü hayli büyük

-Kumaş kulak yastıkları hem içeri hem dışarı ses kaçırıyor

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