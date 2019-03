LEVEL Mart (#266) Sayısı Bayilerde!

Derginizin Mart sayısı, dopdolu içeriği ile tüm Türkiye’de bayilerde!

Ansızın hayatımıza girip bizleri başka bir oyun oynayamaz hale getiren Apex Legends bu ayın kapak konusu. Silahlardan tutun da her birini çok sevdiğimiz karakterlere kadar oyunu her yönüyle ele aldığımız kocaman bir inceleme sizleri bekliyor. Bunun yanında Metro Exodus, Anthem, Far Cry: New Dawn, Dirt Rally 2.0, Kingdom Hearts III, Slay the Spire ve Crackdown 3 incelemeleri, LBP tutkunlarını heyecanlandıran yeni Media Molecule oyunu Dreams‘in geniş bir ilk bakışı, The Division 2’nin beta izlenimleri ve FPS Dünyasının “En”lerini konu aldığımız dev bir dosya konusu da sizleri bekliyor.

Tabii ki posterleri unutmadık. Geçtiğimiz ay sizden en fazla istek alan oyunlar arasından seçtiğimiz Apex Legends, Resident Evil 2 Remake, Mortal Kombat 11 ve Metro Exodus posterleri de derginizle birlikte hediye.

LEVEL Dergi içeriği

#266

İLK BAKIŞ

Dreams

The Outer Worlds

Tom Clancy’s The Division 2

Praey for the Gods

Subnautica: Below Zero

Foundation

Journey to the Savage Planet

In The Valley of Gods

Bloodstained: Ritual of the Night

DOSYA KONUSU

FPS Dünyasının “En”leri

RÖPORTAJ

Can Gürsu – Royal Bandits

İNCELEME

Apex Legends

Metro Exodus

Anthem

Far Cry: New Dawn

Crackdown 3

Dirt Rally 2.0

Jump Force

Slay the Spire

Kingdom Hearts III

Civilization VI: Gathering Storm

God Eater 3

Macrotis: A Mother’s Journey

Astroneer

The Hong Kong Massacre

Genesis Alpha One

Trials Rising

Fear The Wolves

Unruly Heroes

PC Building Simulator

Warhammer Quest 2: The End Times

Rift Keeper

Snow

When Ski Lifts Go Wrong

Bury me, my Love

Nippon Marathon

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Art Kaede (Yeni)

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

POSTERLER

Apex Legends

Resident Evil 2 Remake

Mortal Kombat 11

Metro Exodus

