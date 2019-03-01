LEVEL Mart (#266) Sayısı Bayilerde!

Derginizin Mart sayısı, dopdolu içeriği ile tüm Türkiye’de bayilerde!
Ansızın hayatımıza girip bizleri başka bir oyun oynayamaz hale getiren Apex Legends bu ayın kapak konusu. Silahlardan tutun da her birini çok sevdiğimiz karakterlere kadar oyunu her yönüyle ele aldığımız kocaman bir inceleme sizleri bekliyor. Bunun yanında Metro Exodus, Anthem, Far Cry: New Dawn, Dirt Rally 2.0, Kingdom Hearts III, Slay the Spire ve Crackdown 3 incelemeleri, LBP tutkunlarını heyecanlandıran yeni Media Molecule oyunu Dreams‘in geniş bir ilk bakışı, The Division 2’nin beta izlenimleri ve FPS Dünyasının “En”lerini konu aldığımız dev bir dosya konusu da sizleri bekliyor.
Tabii ki posterleri unutmadık. Geçtiğimiz ay sizden en fazla istek alan oyunlar arasından seçtiğimiz Apex Legends, Resident Evil 2 Remake, Mortal Kombat 11 ve Metro Exodus posterleri de derginizle birlikte hediye.
LEVEL Dergi içeriği
#266
İLK BAKIŞ
Dreams
The Outer Worlds
Tom Clancy’s The Division 2
Praey for the Gods
Subnautica: Below Zero
Foundation
Journey to the Savage Planet
In The Valley of Gods
Bloodstained: Ritual of the Night
DOSYA KONUSU
FPS Dünyasının “En”leri
RÖPORTAJ
Can Gürsu – Royal Bandits
İNCELEME
Apex Legends
Metro Exodus
Anthem
Far Cry: New Dawn
Crackdown 3
Dirt Rally 2.0
Jump Force
Slay the Spire
Kingdom Hearts III
Civilization VI: Gathering Storm
God Eater 3
Macrotis: A Mother’s Journey
Astroneer
The Hong Kong Massacre
Genesis Alpha One
Trials Rising
Fear The Wolves
Unruly Heroes
PC Building Simulator
Warhammer Quest 2: The End Times
Rift Keeper
Snow
When Ski Lifts Go Wrong
Bury me, my Love
Nippon Marathon
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Art Kaede (Yeni)
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
POSTERLER
Apex Legends
Resident Evil 2 Remake
Mortal Kombat 11
Metro Exodus