Hans Zimmer ve Lorne Balfe, Dragon Age: The Veilguard’ın müzikleri için el ele verdi!

Electronic Arts ve BioWare, Akademi ödüllü besteci Hans Zimmer ve Grammy ödüllü besteci Lorne Balfe’ın, 31 Ekim 2024’te çıkacak olan yeni, tek oyunculu fantastik RPG deneyimi Dragon Age: The Veilguard‘ın Resmi Oyun Müziklerini (OST) ortaklaşa bestelediğini duyurdu.

Kariyerleri boyunca onlarca projede iş birliği yapan efsanevi besteciler, Thedas’ın dünyasını ve kahramanlarını onurlandıran müzikleri yaratmak için BioWare geliştirme ekibiyle yakın bir çalışma yürüttü.

Oyunseverler 18 Ekim’den itibaren Resmi Oyun Müzikleri albümü için iTunes ve Amazon Music üzerinden ön sipariş verebilecek ve resmi olarak da 1 Kasım’da müziklere sahip olabilecekler. Öte yandan bu duyuruyu kutlamak adına Dragon Age: The Veilguard Ana Tema Müziği, resmi oyun müziklerinden ilk tekli olarak yayınlandı ve şu anda Spotify, iTunes ve Deezer üzerinden dinlenebiliyor.

Dragon Age: The Veilguard Ses Direktörü Cody Behiel şunları söyledi:

“Dragon Age: The Veilguard’ın müziğiyle ilgili hedeflerimizden biri, Thedas’ın dünyası ile bu dünyada yaşayan farklı karakterler arasında güçlü bir bağ kurmaktı. Oyunun hikayesi boyunca hem en destansı, hem de en samimi anlarda oyuncuların bulundukları eylemlerin, geliştirdikleri kişisel ilişkilerle bağlantılı olduğunu hissedebilmelerini sağlamak istedik. Hans ve Lorne ile çalışmak, bu fikirleri düşündüğümüzün çok daha üzerinde bir duygusal zirveye taşıdı ve ortaya çıkan müzikal yolculuğu, oyuncuların tecrübe etmesini heyecanla bekliyorum.”

Dünyanın en ünlü bestecilerinden biri olan Oscar ödüllü Zimmer, Dune, Dunkirk, Interstellar, Inception ve daha birçok filmin müziği ile sayısız ödül ve başarı elde etti. 100’den fazla film müziğinde imzası bulunan Zimmer için Dragon Age: The Veilguard, yaklaşık 10 yıldır bestelediği ilk video oyunu müziği olacak.

Hans Zimmer, Dragon Age: The Veilguard’daki çalışmasından şöyle bahsetti:

“Destansı hikayeler, destansı müziklere dayanır ve BioWare’in The Veilguard’da yarattığı hikaye örgüsü, oyunun hem kahramanlık anlarında, hem de en karanlık duygusal çukurlarda bana sürekli ilham kaynağı oldu. Son çıkan Dragon Age macerasının müzikal arka planını yaratma yolculuğunu Lorne ve tüm tasarım ekibiyle paylaşmaktan gurur duyuyorum.”

Grammy ödüllü Balfe’ın, tamamı BAFTA Games Awards’da En İyi Özgün Müzik ödülüne aday gösterilen Call of Duty: Modern Warfare 2, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed: Revelations ve Beyond: Two Souls dahil olmak üzere 170’ten fazla film, TV ve oyun içeriğinde imzası bulunuyor.

Lorne Balfe de görüşlerini şöyle aktardı;