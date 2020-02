HTC Vive Yeni Vive Cosmos Serisini Duyurdu

HTC VIVE®, şimdiye kadarki en çok yönlü ve becerikli sanal gerçeklik (VR) ürün yelpazesiyle Sanal Gerçekliğin Yüzünü Değiştiriyor. HTC’nin duyurduğu yeni VIVE Cosmos serisinde üç yeni model ve VIVE Cosmos serisinin yeteneklerini zenginleştiren üç yeni modüler ön kapak yer alıyor. Farklı kullanım biçimlerine uyum sağlayabilen PC tabanlı birinci sınıf VR çözümü olan Vive Cosmos, gözlüğün önüne yerleştirilen eklentilerle kullanıcının zaman içindeki değişen ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebiliyor. Tüm Vive Cosmos ürün ailesi, etkileyici görüntü kalitesi ve yüksek konfor sunuyor.

Yeni duyurulan modeller:

VIVE Cosmos Elite

VIVE Cosmos XR

VIVE Cosmos Play

HTC CEO’su Yves Maître, yeni ürün serisiyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Müşterilerimizin etkileyici bir VR deneyimi beklentisi içinde olduklarını biliyoruz. Yeni ürün ailemizle her türden VR kullanım senaryosuna tam olarak uyum sağlayacak seçenekler sunmaktan gurur duyuyoruz. Vive Cosmos şimdiye dek duyurduğumuz en esnek VR çözümü. Vive Cosmos sanal gerçekliği ilk kez deneyen son kullanıcılardan beklentileri yüksek profesyonellere kadar herkes için en iyi kaliteyi, konforu, esnekliği ve kablosuz adaptör gibi değiştirilebilir eklentileri sayesinde VR’dan XR’a uzanan yolculuğun her adımına eşlik etmeyi vadediyoruz.”





VIVE Cosmos Platformu

Tüm VIVE Cosmos başlıkları, kullanıcının başlangıç için tercih ettiği model hangisi olursa olsun yüksek kalitede üretildi ve endüstrinin sunduğu en iyi özelliklerle donatıldı.

Başlığınızın havasını değiştirin: Vive Cosmos başlıklarının değiştirilebilir ön yüzü sayesinde, kullanıcılar zaman içinde VR başlıklarından daha fazla verim alabiliyor. Başlıkta yapılacak bir özellik veya performans yükseltmesi başlığın ön kapağını çıkarıp yenisini takmak kadar kolay.

Tek hareketle gerçekliğe dönüş: Yenilikçi flip-up tasarımı sayesinde, Vive Cosmos kullanıcıları sanal gerçeklik ve gerçek dünya arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Vive Cosmos ayrıca konfor ve ergonomiye dair yenilikleriyle bugüne kadarki en kapsayıcı ve konforlu VR deneyimini sunuyor.

Etkileyici görseller: Tüm Vive Cosmos başlıkları 2880 x 1700 kombine çözünürlük sunan ve orijinal Vive başlığından yüzde 88 daha fazla olan nitelikli ekranlarla donatıldı. Bu sayede Vive Cosmos yazı ve grafikleri kristal netliğinde görüntüleyebiliyor. Yeni LCD paneller pikseller arasındaki boşluğu, dolayısıyla ekran kapısı etkisini azaltıyor.

VIVE Cosmos Elite

Vive Cosmos Elite, harici takip performansını dahili takip esnekliğiyle birleştirerek eğlenceye düşkün VR tutkunlarına yeni bir dünya sunuyor. Lighthouse baz istasyonları sayesinde, kullanıcılar SteamVR izleme teknolojisinin gücünü ve doğruluğunu sanal dünyada hissediyor. Vive Cosmos Elite ayrıca VR kontrolleri için benzersiz bir algılama özgürlüğü sunan Vive Tracker ve kablosuz VR deneyimi için kablosuz bağlantı adaptörü gibi Vive ekosisteminin çevre birimlerinden faydalanabiliyor. Vive Cosmos Elite yanında Harici Takip Ön Kapak eklentisi, 2 SteamVR baz istasyonu ve iki Vive kontrolcüsüyle geliyor. Harici Takip Ön Kapak baz istasyonlarının 1.0 veya 2.0 sürümüyle, Vive veya Vive Pro kontrolcüleriyle de uyumlu. Eklenti istendiğinde Vive Cosmos ile gelen orijinal içten dışa takip eklentisiyle kolayca değiştirilebiliyor. Vive Cosmos Elite, Pistol Whip, Superhot ve Audica gibi doğruluk ve hassasiyetin son derece önemli olduğu oyunlarda ve Battlewake gibi çok oyunculu VR oyunlarında en iyi deneyimi sunuyor.

Vive Cosmos Elite paketi 899 Dolar fiyatla 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Harici Takip Ön Kapak eklentisi, kendi başına bir aksesuar olarak Vive Cosmos veya Vive Cosmos Play cihazlarını terfi ettirmek isteyenler için yılın ikinci çeyreğinde 199 dolardan satışta olacak.

VIVE Cosmos XR

Kendi başına bir ürün olarak ve modüler Vive Cosmos modelleri için eklenti şeklinde sunulacak olan VIVE Cosmos XR, yüksek kaliteli XR geçiş kamerasını ilk kez Vive Cosmos serisiyle buluşturuyor. Yılın ikinci çeyreğinde geliştiricilere sunulacak olan Vive Cosmos XR, neredeyse kusursuz görüntü yansıtma özelliğine sahip kameraların içeriye aktardığı görüntü sayesinde 100 derece görüş açısına sahip VR ekranında gerçek dünyada olanları sanal objelerle bir araya getirecek.

Örneğin Vive Cosmos XR fonksiyonlarıyla entegre edilecek Vive Sync sayesinde, sanal objeler gerçek dünyadaki ortamlara yerleşerek VR üzerindeki toplantılar neredeyse gerçeğe dönüşecek.

Sahip olduğu yüksek kaliteli geçirgenlik kameraları sayesinde, Vive Cosmos XR kullanıcının bulunduğu çevrenin net görüntüsünü ekrana yansıtırken, sanal görüntüler bunun üzerine kesintisiz bir şekilde yerleştirilecek. Vive Cosmos XR hakkında daha fazla bilgi GDC konferansında açıklanacak.

VIVE Cosmos Play

Yeni kullanıcıların VR’la tanışma noktası olan Vive Cosmos Play, nitelikli bir VR sistemine sahip olmayı çok daha kolay hale getiriyor. Vive Cosmos Play, 4 kamerasıyla içten dışa takip yaparak VR meraklılarına iyi bir başlangıç ve artan ihtiyaçlar için genişletilebilir ideal bir platform sunuyor. Giriş seviyesi VR maceraları için ideal olan Vive Cosmos Play, Viveport Video, Angry Birds VR: Isle of Pigs, The Curious Tale of the Stolen Pets ve A Fisherman’s Tale gibi içerikler için son derece uygun. Vive Cosmos Play, ayrıca işletmeler ve müzeler gibi genel VR deneyimine uygun ortamlar için ideal ve kullanımı kolay bir VR deneyimi sunuyor.

Play sahipleri, Vive Cosmos cihazlarını Vive Cosmos ön kapak eklentileri gibi aksesuarlarla zenginleştirebiliyor. Vive Cosmos Play ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki aylarda açıklanacak.

VIVE Cosmos

İçten dışa takipte daha fazla olanağa sahip olmak isteyen kullanıcılar için, Vive Cosmos’un altı kameralı sürümü fazladan iki kamerasıyla düşey eksen ve bel hizası izleme olanağı sunuyor. Diğer modellerle aynı ergonomik, görsel ve modüler özelliklere sahip olan Vive Cosmos, kablosuz bağlantı adaptörüyle de uyumlu. 699 dolardan satışa sunulan ürünün 6 kameralı ön kapağı, yılın ikinci çeyreğinde tek başına bir aksesuar olarak 199 dolardan satışa sunulacak.