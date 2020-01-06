HyperX Yepyeni PC ve Konsol Oyun Serisi ile 2020’ye damgasını vuruyor.

2013 yılında kuruluşundan bu yana yüksek performanslı ürün serisini genişletmeye kendini adamış Kingston Technology Company, Inc. ‘in oyun birimi olan HyperX, bugün itibariyle ödüllü oyun akseuarları ve bellek serisine yeni eklemeler yaptığını duyuruyor. CES’te gösterilen en yeni ürünler arasında Cloud FlightTM S kablosuz oyuncu kulaklığı, HyperX Aqua mekanik tuşlara sahip Alloy OriginsTM RGB oyun klavyesi, Pulsefire Raid oyuncu faresi, FURY Ultra RGB oyuncu mouse pad’i ve aynı zamanda FURY DDR4 DIMM ve Impact DDR4 SODIMM bellek modülleri bulunuyor. HyperX ayrıca Switch Joy-ConTM kontrol cihazları ve mobil cihazlarının yerleştirildiği ve şarj edildiği iki yeni ChargePlay ClutchTM ürününü de sunuyor.

Bunların yanı sıra HyperX, 2019 yılı içerisinde 10 milyondan fazla oyuncu kulaklığı, bir milyon oyuncu klavyesi, 65 milyon bellek modülü pazara sunmuş olup, NPD’nin açıkladığı son verilere göre de, 2019 yılı oyuncu kulaklığı pazarında büyük bir pay almayı başarmıştır. HyperX 2014’te ilk oyuncu kulaklığı olan Cloud’u geliştirdiğinden bu yana, 30 farklı kulaklık modeli üreterek, PC ve konsol oyuncu kulaklıkları markaları arasında kendini lider pozisyona getirmiştir. Ayrıca günlük kullanım için tasarlanmış Cloud MIX kulaklıkları ile ve “We’re all Gamers” mottosuyla yola çıkan ürün elçilerinin dışında, Grammy ödüllü Post Malone, Pittsburgh Steelers oyuncusu JuJu Smith-Schuster ve Boston Celtics’in 4 numarası Gordon Hayward gibi ünlü isimlerle de çalışmıştır.

HyperX genel müdürü Mark Leathem yaptığı konuşmasında “CES konferansında bahsettiklerimiz, ‘We’re All Gamers’ felsefesine duyduğumuz sarsılmaz bağlılığımızla PC, Konsol, Mobil Oyuncularına ve daha fazlasına verdiğimiz hizmetin evrilmesinin bir yansımasını ortaya koymuştur. HyperX ürünleri, gerek çevirimiçi bir PC oyunu turnuvasında boy gösteren, gerekse PlayStation, Nintendo Switch, Xbox gibi platformların son çıkan oyunlarını oynayan oyunculara, segmentinin en iyi performansını sağlamakta ve HyperX’in kalitesini de ileri seviyeye taşımaktadır.” demiştir.

HyperX en yeni ürün yelpazesine ise yeni seviye konfor, rahatlık, kişiselleştirme ve performans eklemiş ve ürünler tüm seviyelerde oynanışı geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.

• HyperX Cloud FlightTM S – Cloud Flight’ın başarısını temel alan Cloud Flight S, 30 saate1 kadar pil ömrü sunan ve bağımsız Qi sertifikalı, kablosuz şarj özelliğine2 sahip kablosuz bir kulaklıktır. Masaya rahatça konabilmesi için 90 derece dönen kulak kapakları, Cloud Flight S’e özel olarak ayarlanmış olup, HyperX sanal 7.1 surround ses3 ve 2,4 GHz hızında yayın yapan 50mm sürücülerle etkileyici bir oyun içi ses deneyimi sunar. Cloud Flight S, sessizde olup/olmama durumunu gösteren LED göstergeli, ayrılabilir bir mikrofon içeriyor.

PC, PS4 ™ ve PS4 ™ Pro hazır kulaklık seti ayrıca HyperX NGENUITY yazılımı kullanılarak özelleştirilebilen oyun ve sohbet ses seviyesini ayarlamak için sezgisel kulaklık kontrolleriyle birlikte geliyor.

• HyperX Alloy OriginsTM Oyun Klavyesi – Alloy Origins mekanik klavyesi, dokunsal HyperX Aqua mekanik anahtarları kullanılarak üretilmiş, parlak ışık efektlerine sahip, daha parlak aydınlatma için ise beş farklı ayarlanabilir parlaklık seviyesine sahip olan arkadan aydınlatmalı RGB tuşlara sahiptir. Dayanıklılık ve sağlamlık için havacılık sınıfı alüminyum kullanılarak üretilmiş gövdeye, masaüstü alanını en üst seviyeye çıkartan ve yerden tasarruf sağlayan bir dizayna sahiptir. Ayrıca Kablosu USB Type-C – USB Type-A olup çıkarılabilmektedir. Alloy Origins, klavyedeki tuş başına basit kişisel ışıklandırma efektleri5 dahil bir çok ışıklandırma ve makro ayarı yapabilme özelliğine de sahiptir. Kullanıcılar hareket halindeyken oyun oynamak için dahili bellekte, HyperX NGENUITY yazılımını kullanarak, üç adete kadar Alloy Origins profili kaydedebilmektedir. Klavyede ayrıca %100 anti-ghost ve N-key modu bulunuyor.

• HyperX Pulsefire Raid – Pulsefire Raid RGB, tuş atama veya çeşitli komutları gerçekleştirmek için ek tuşlara ihtiyaç duyan oyuncular için tasarlanmış ergonomik bir faredir. Pulsefire Raid, donanım hızlandırması olmadan hassas, akıcı ve duyarlı bir izleme için tasarlanmış olup,farede 11 adet programlanabilir tuş, 16.000 DPI’a kadar hız ve kesin doğruluk sağlayan Pixart 3389 sensörü bulunmaktadır. Özelleştirilebilir6 yerel DPI ayarları, oyucuların LED göstergeler sayesinde ayarları izlemesini sağlamaktadır. Ayrıca 20 milyon tıklama sunan güvenilir Omron anahtarlara sahiptir.

HyperX NGENUITY ‘nin gelişmiş ayarları sayesinde oyunculara, DPI ayarı değiştirme, RGB ışık efektlerini düzenleme ve macro ayarı yapma imkanı sunuluyor.

• HyperX Fury Ultra – FURY Ultra mouse pad,HyperX NGENUITY yazılımı ile özelleştirilebilen ışık çubuğuna ve 360 derecelik parlak RGB ışık çerçevesine sahiptir.

Oyun yüzeyi, performans, hız ve stabilite sağlayan kaymaz, kauçuk tabanlı mikro dokulu olup sert bir yüzeye sahiptir.

• Yeni HyperX FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB Hızları– FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB modülleri, Intel ve AMD’nin en son çıkan platformları ile uyumlu, uygun fiyatlı, yüksek performansa sahip yükseltmelerdir.

• Yeni HyperX Impact DDR4 SODIMM Kapasite Eklemeleri– HyperX Impact DDR4, küçük form faktöre sahip cihazlar için de yüksek performans sağlamaktadır. Impact DDR4, Plug N Play7 tak çalıştır özelliği ile Ryzen ve Intel XMP destekli modüllerini, sistemin izin verdiği hız oranında, modüllerde 32GB a kadar, kit yapılandırmalarında ise 64GB a kadar otomatik hız aşırtması yapabilmektedir.

• Nintendo Switch için HyperX ChargePlay ClutchTM – Nintendo SwitchTM için geliştirilmiş olan ChargePlay Clutch şarj ünitelerinde 6000mAh pil kapasitesi ve şarj durumunu gösteren LED göstergeler bulunmaktadır. Şarj çantasında çıkarılabilir kauçuk Joy-ConTM kumandalar bulunmakta ve masaüstü oyun modu deneyimi için destek standı sunmaktadır. USB Type-C şarj kablosu ile de rahat ve güvenli bir bağlantı sağlar.

• Mobil için HyperX ChargePlay ClutchTM – ChargePlay Clutch, kauçuk dokulu tutamaçları ile mobil cihazınızı dikkalice kavrayarak güvenli bir şarj deneyimi sunar. Qi sertifikalı kablosuz şarj özelliği olan ChargePlay Clutch, ayrılabilir ve arttırılabilir 3000mAh pil kapasitesine sahip olup, USB port ile bağlanmakta ve LED’li şarj göstergeleri bulunmaktadır.

Piyasaya Çıkış Tarihleri:

Yeni ürünler, HyperX bünyesinde bulunan satış ağları ve sanal marketler üzerinden sunulacak olup, aşağıdaki gibidir:

• Cloud FlightTM S kablosuz oyun kulaklığı – Şubat

• Alloy OriginsTM RGB (Aqua anahtarlı) oyun klavyesi – Mart

• Pulsefire Raid oyun mouse’u– Ocak

• FURY Ultra RGB oyun mouse pad – Ocak

• Nintendo Switch için ChargePlay ClutchTM – Ocak

• Mobil cihazlar için ChargePlay ClutchTM – 2020 yılı 2. çeyreği

• 3600MHz ve 3733MHz frekanslarına sahip FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB – Ocak

• 3200MHz frekansa kadar çıkabilen ve 64GB kitlere sahip Impact DDR4 SODIMMs – Ocak