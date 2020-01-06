Acer Geniş Ekranlı Üç Yeni Predator Oyuncu Monitörünü Duyurdu

Acer büyük ekranlar ve güçlü özelliklerle donattığı yeni 32 inç Predator X32, 37,5 inç Predator X38 ve 55 inç Predator CG552K ile oyunculara daha etkileyici ve geniş görüntüler sunuyor. “Acer üst düzey Predator oyuncu monitörlerinde büyük ekranlara yöneldi. Geniş bir görüş alanı sağlayan yeni modeller en zorlayıcı yapımlarda bile gerçekçi bir oynanış sunan son teknolojilerle donatıldı.” diyen Acer Dijital Ekran İş Birimi Başkanı Victor Chien, sözlerine şöyle devam etti: “Piyasadaki en yüksek performanslı oyun donanımlarıyla, oyun oynamaya yeni başlayanlardan profesyonellere kadar tüm oyunculara destek veriyoruz.”

Acer bugün ayrıca 2 ms tepki süresine sahip sektör lideri 300 Hz IPS panelini de Predator Triton 500 oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde gösterdi. Yeni panel hızlı ve akıcı görüntülerin kritik önem taşıdığı yarış ve aksiyon oyunlarında mükemmel performans sergiliyor. sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan panel geniş izleme açıları da sunuyor.

Predator X32 Oyuncu Monitörü: NVIDIA G-SYNC Ultimate ile Parlak Görüntüler

32 inç Predator X32, NVIDIA G-SYNC ULTIMATE teknolojisinden yararlanarak mümkün olan en akıcı oyun deneyimini yüksek kontrast oranı ve geniş renk yelpazesiyle sunuyor. Kullanıcılar bu sayede, hızlı aksiyon sahnelerinde en küçük ayrıntıyı bile kaçırmıyor. Predator X32’nin 1152 bölgede yerel ışık kısma özelliğine sahip mini LED paneli UHD (3840 x 2160 piksel) çözünürlük sunuyor. 1440 nite kadar parlaklığa ulaşarak son derece canlı görüntüler oluşturan Predator X32, VESA DisplayHDR™ 1400 sertifikasına da sahip. Kendi videolarını da hazırlayan oyuncular monitördeki 10-bit renk, Delta E < 1 düzeyinde renk doğruluğu, yüzde 99 AdobeRGB ve yüzde 89,5 Rec2020 renk gamları sayesinde mükemmel sonuçlar alıyor.

144 Hz yüksek yenileme hızına sahip olan Predator X32, son derece net ve akıcı görüntüler oluşmasını sağlayarak ekrandan hızlı geçen nesneleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Monitörün IPS paneli 178 dereceye kadar geniş izleme açıları sunarak oyuncuların hedefi tutturmasına yardımcı oluyor. Monitörü döndürmeye ve yükseklik ayarı yapmaya olanak veren ergonomik stant daha da rahat bir kullanım sağlıyor. Ürün, üzerindeki üç HDMI 2.0 bağlantı noktası ve DisplayPort 1.4 ile bilgisayarlara kolayca bağlanıyor. Monitör ayrıca dört adet USB 3.0 bağlantı noktasıyla da oyun kolları, fare ve daha fazlası için kullanışlı bir bağlantı merkezi görevi görüyor. Predator X32’de ayrıca iki adet 4W stereo hoparlör bulunuyor.

Predator X38 Oyuncu Monitörü: Kavisli Ekran Sizi İçine Çekecek

37,5 inç boyutundaki bu UWQHD (3840 x 1600 piksel) ekran, çevresel görüşü artıran 2300R kavis ile oyuncuları içine çekiyor. NVIDIA G-SYNC işlemcisi ise yırtılma veya takılma olmadan inanılmaz derecede akıcı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Üstün parlaklık, kontrast ve renk aralığıyla VESA DisplayHDR™ 400 sertifikası alan bu monitör, AAA oyunları gerçekte olması gerektiği gibi sunuyor. Delta E < 1 düzeyinde renk doğruluğu ve yüzde 98 DCI-P3 renk gamı ile Predator X38, oyuncuların gerçekçi renklerle etkileyici içerikler üretmesine yardımcı oluyor. Predator X38, 175 Hz’e ulaşan yenileme hızı (hız aşırtma) ve hızlandırma yöntemiyle 1 ms’ye (griden griye) getirilen tepki süresi sayesinde en zorlu aksiyon oyunlarının bile üstesinden gelebiliyor. Kullanım rahatlığını daha da artıran ergonomik stant, oyuncuların monitörü kendilerine en uygun şekle getirmelerini sağlıyor. Stant ile eğimi -5 ile 35 derece arasında değiştirmek, monitörü +/- 30 derece döndürmek ve yüksekliği 12,9 cm ayarlamak mümkün oluyor. HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktaları ile birçok sisteme bağlanabilen monitör, dört adet USB 3.0 bağlantı noktası ile de çevre birimlerine ve diğer cihazlara hızlı bağlantı imkanı veriyor. Monitörde yer alan 7 W gücündeki iki hoparlör toplam 14 W güçle kaliteli sesler sunuyor.

Predator CG552K Oyuncu Monitörü: 55 inç Boyutunda Devasa UDH Görüntüler

Predator CG552K, milyonlarca piksele sahip 55 inçlik dev 4K (3840 x 2160 piksel) OLED paneliyle yüksek kontrast ve olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor. 400 nite kadar parlaklığa ulaşan panel göz alıcı görüntüler oluşturuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 98,5’ini kapsayan renkler ise Delta E < 1 seviyesindeki renk doğruluğu ile gerçeği aratmıyor. Konsol oyuncuları için mükemmel bir tercih olan bu monitör, HDMI üzerinden değişken yenileme hızına destek veren cihazlarda akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Adaptive Sync ve NVIDIA G-SYNC ile uyumlu olan Predator CG552K akıcı oynanış sağlayarak oyuncuların odaklanmasına yardımcı oluyor. Hızlandırma yöntemiyle 0,5 ms (griden griye) tepki süresine ulaşan ve 120 Hz yenileme hızına sahip olan monitör, oyuncuların her saniyeyi değerlendirmesini sağlıyor.

Odanın aydınlatma miktarını algılayan bir ışık sensörü, kullanıcının rahatlığı için monitörün parlaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Predator CG552K’de monitörün yakınında biri olup olmadığını tespit eden dahili yakınlık sensörü bulunuyor. Kullanıcı sensörün önünden kalktığında monitör güç tasarrufu moduna geçiyor, geri geldiğinde ise monitör açılıyor. Ürün, üzerinde yer alan üç adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, iki adet DisplayPort v1.4 bağlantı noktası, bir adet USB Type C bağlantı noktası, iki adet USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantı noktaları sayesinde birçok farklı sistem, konsol ve çevre birimine kolayca bağlanabiliyor. 10W gücündeki iki hoparlör ile toplam 20W dinamik ses sunan monitör, özelleştirilebilen ışık şeritleriyle de şık bir görünüme kavuşuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator X32 oyuncu monitörü, 2’nci çeyrekte Kuzey Amerika’da 3.599 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 3.299 euro; Çin’de ise 25.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator X38 oyuncu monitörü, nisan ayında Kuzey Amerika’da 2.399 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.199 euro; mart ayında Çin’de 16.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Predator CG552K oyuncu monitörü, 3’üncü çeyrekte Kuzey Amerika’da 2.999 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 2.699 euro; Çin’de ise 21.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçin.