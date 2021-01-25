Instax ile kağıt fotoğraflara dönüyoruz

Kağıt fotoğrafları özlediğiniz oluyor mu hiç? Hani sevdiğimiz insanların fotoğraflarını veya anılarımızı çerçeveletip duvarlarımıza asar, masalarımızın üzerine koyardık, hatırladınız mı? İşte o günleri özleyenler için, çok sevimli ve kullanışlı yeni bir ürün var.

14 Şubat yaklaşırken, sevdiğimiz insanlara alacağımız hediyeleri seçme sürecine de başladık. Fotoğrafların hayatımızda çok önemli bir yer tuttuğu yeni çağda, eski kağıt fotoğraf alışkanlıklarımızı canlandıracak anlamlı bir hediye güzel olmaz mıydı?

Fujifilm şimdi şipşak fotoğraf makinelerini özleyenler ve kağıt üzerine pratik fotoğraf basmak isteyenler için Instax sistemini sunuyor. Çok popüler minik şipşak fotoğraf makineleri olan Instax Mini 10 ve Instax Mini 11 modelleri, aynı zamanda Instax fotoğraf yazcıları ile birleştiğinde, kağıda fotoğraf basarak nostalji yaşamak isteyenleri mutlu ediyor. Sevgililer Günü hediyeleri arasında sevdiğiniz için ilginç, dikkat çeken, heyecan yaratacak bir hediye arıyorsanız… Neden bir Instax cihazı seçmiyorsunuz?

Peki Instax makineleri neler sunuyor?

Instax Mini, manuel ayarlamaya gerek olmadan çevredeki parlaklığı ve ışığı algılayıp, en iyi fotoğraf için ayarlarını kendisi otomatik yapar.

Instax Mini fotoğraf makinesi, bir selfie aynasına sahiptir. Böylece selfie çeken kişi kendini rahatlıkla görebilir. Fotoğraf makinen ile selfie çekmek ya da makro çekim yapmak istediğinde, objektifin önündeki halkayı dışarı doğru çekmeli ve ‘Selfie On’ yazısını görmelisin. Makinen artık hem selfie hem de yakın çekim yapmak için hazır. Selfie modunda 30 ila 50 cm uzaklıktaki her nesneyi net olarak çekebilirsin. Instax mini’nin deklanşör tuşunu kendi zevkine göre özelleştirebilirsin. Bunun için paketin içinde biri fosforlu biri de el askısı ile aynı renk olan elmas görünümlü iki adet deklanşör aksesuarı bulunuyor.