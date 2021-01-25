Sevgililer Günün için en güzel hediye

Oyun sever bir sevgiliniz varsa, Sevgililer Günü için en güzel hediye, ona seveceği güzel bir oyun almak olabilir. Her ne kadar Sevgililer Günü ve video oyunu kavramları sanki birbirine zıt kavramlarmış gibi görünüyor olsa da, bir oyun sever için, sevgilisinin oyunlara değer veriyor olduğunu görmekten daha anlamlı bir hediye bulmak zordur.

Dört beş yıl öncesine kadar, video oyunları “kızların sevmediği”, erkeklerin ise taptığı bir eğlence olarak lanse edilirdi. Bu prototip davranış kalıbına Level olarak her zaman karşı olduğumuzu vurguladığımızı hatırlarsınız. Ancak Twitch’in ve oyun yayıncısı YouTuber’ların yükselmesiyle sosyal medyada video oyunlarını çok seven kızların da var olduğunu gören dünya artık video oyunlarını cinsiyetle birleştirmekten vazgeçti.

Yine de söz konusu olan aşk, sevgi, ilişkiler olunca, insanlar video oyunlarını işin içine sokmadan konuşmayı tercih edebiliyorlar ama şu gerçeği de unutmayın, bir oyun severi oyunlardan uzaklaştırmaya çalışmak, onu mutsuz etmekle eş anlamlıdır. Karşılıklı ilişkilerde her insanın hobileri olduğunu kabul etmek gereklidir. Futbol maçları için bütün hafta sonlarını ve hatta çarşamba akşamlarını rezerve eden erkeklerin gayet normal karşılandığı ama video oyunu seven insanların garipsendiği ilişkiler, elbette mantıklı insanların bünyesine ters bir durum.

Dolayısıyla, bu yıl Sevgililer Günü için hediye seçerken, sevgilinizin oyun sever olup olmadığını bir değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Oyun sever bir sevdiğiniz için, bu sevgiliniz de olabilir, aile bireyleriniz, anneniz, babanız veya kardeşleriniz de olabilir, en anlamlı Sevgililer Günü hediyesi, neden oyun temalı bir hediye olmasın? Üstelik, ikiniz de oyun severseniz, oyun temalı hediyeler, unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi olabilir.

Bu noktada, hediye seçimi için yeni nesil konsolları hediye olarak düşünmenizi tavsiye edebiliriz. Bir kere alınacak ancak çok rahat 10 yıl boyunca heyecanla kullanılabilecek bir Playstation 5 cihazı, sevgiliniz için unutulmaz bir hediye olacaktır.

Eğer sevdiğiniz insan halihazırda Playstation 5 sahibi ise onu en mutlu edecek hediyelerden birinin Playstation 5 oyunları olabileceğini de hatırlamalısınız.

Ve size, hayatınızı değiştirecek bir tüyo verelim. Eğer video oyunlarına yabancıysanız ama video oyunlarını seven oyuncu bir sevgiliniz varsa, video oyunlarının aynı sinema filmleri, tiyatro oyunları veya resim, müzik, edebiyat eserleri gibi bir sanat eseri olduğunu unutmayın. Eğer sevgiliniz video oyunlarıyla ilgileniyorsa, boş vaktini sanat eserleriyle değerlendiren,sanat sever bir insanla beraber olduğunuzu hatırlamaya çalışın. Artık, video oyunlarına bakışınızı değiştirmekte o kadar da zorlanmayabilirsiniz. Hatta, eğer henüz video oyunlarını sevemediyseniz, oyun sever sevgilinizden yardım isteyin ve sizi, ilgi alanınıza uygun, sevebileceğiniz doğru oyunlarla tanıştırmasını sağlayın. Göreceksiniz, siz de bu muhteşem sanat eserlerinden çok etkileneceksiniz.