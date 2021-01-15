Acer güncelleyip yenilediği oyuncu laptoplarını tanıttı

Acer bugün Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 ve Acer Nitro 5’in de aralarında bulunduğu birçok dizüstü oyun bilgisayarını yenilediğini duyurdu. Predator Triton 300 SE ve Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayarlar ultra taşınabilir oyun deneyimi için 11. Nesil Intel® Core™ H35 Serisi işlemciler ile yenilenirken, Predator Triton 300 SE ve Predator Helios 300, NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi GPU’ların yanı sıra artırılmış ekran yenileme sıklığı ve daha iyi soğutma teknolojisi gibi yeniliklerle donatıldı.

NVIDIA Ampere mimarisi taşıyan NVIDIA® GeForce RTX™ 30 serisi dizüstü GPU’lar, enerji verimliliğini 2 kata kadar artırırken, performansı önemli ölçüde artırıyor ve ince, hafif tasarımlar için üçüncü nesil Max-Q teknolojilerini kullanıyor. GeForce RTX 30 serisi dizüstü GPU’lar, Cyberpunk 2077 ve oyuncuların en çok beğendiği oyunlar da dahil en iyi yapımlarda çarpıcı ışın izlemeli grafikleri mümkün kılıyor. Öte yandan GPU hızlandırmalı yüzlerce uygulama sayesinde içerik üreticilerin de mükemmel içerikler üretebilmesini sağlıyor.

“5. Nesil AeroBlade 3D fanımız ve gelişmiş termal teknolojilerimiz sayesinde, ince ve taşınabilir Predator Triton serisine daha fazla güç yüklemekten heyecan duyuyoruz” diyen Acer Inc. BT Ürünleri İş Birimi Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Predator Triton 300 SE, gücünü en yeni 11. nesil Intel Core H35 Serisi işlemcilerden ve NVIDIA GeForce RTX-30 serisi GPU’lardan alıyor. Oyun aralarında üretken kalmak isteyenler için ise 10 saate kadar pil ömrü2 sunuyor.”

Intel Müşteri Bilişim Grubu Üst Seviye Dizüstü Platformları Genel Müdürü Fredrik Hamberger ise, “Yeni 11. Nesil Intel Core H35 serisi işlemciler ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlara 5 GHz’e kadar Özel Sürüm Intel Core i7 ve en yeni üst seviye harici grafikleri kullanabileceğiniz PCIe Gen 4 gibi platform avantajları sunarak oyun deneyimini zirveye taşıyor. Wi-Fi 6 ile tüm bu performans ve bağlanabilirliği düşük termal değerlerle sunmak, Acer Predator Triton tasarımında ultra taşınabilir oyun segmenti için hayata geçirilen

muazzam bir inovasyon olarak dikkat çekiyor” dedi.



Predator Triton 300 SE – Taşınabilir Büyük Güç

Yalnızca 17,9 mm inceliğindeki yeni nesil Predator Triton 300 SE (PT314-51s), kullanıcılara en yeni oyunları hareket halinde oynama şansı sunuyor. 1,7 kg’lık taşınabilir dizüstü bilgisayar gücünü, son derece hızlı performans için 5 GHz’e1 ulaşan en yeni 11. Nesil Intel® Core™ i7 H35 serisi Özel Sürüme kadar işlemcilerden ve NVIDIA® GeForce RTX™ 30601 GPU’lardan alıyor. Efsanevi Sparta savaş kalkanlarına benzeyen tamamen metal kasasını soğuk tutan çift fan sistemi, sahip olduğu 5. Nesil AeroBlade Fan ve Acer Vortex Flow teknolojileriyle en ağır oyunlarda bile dizüstü bilgisayarın sıcaklığını kontrol altında tutuyor. Bu nesilde yer alan tamamen metal yeni nesil AeroBlade fanlar, kanat uçlarıyla temiz hava emilimini artırıyor ve yenilikçi hava rehberi, türbülansı azaltarak serin hava akışını kritik bileşenlere yönlendiriyor ve bir önceki nesle kıyasla yüzde 10 performans artışı sağlıyor. Acer Vortex Flow, kasanın içerisinde aerodinamik hava akışı sağlayan bir tasarım konsepti ve içerisinde CPU, GPU ve diğer kritik performans bileşenlerinin verimini artırması için stratejik olarak yerleştirilen çift fan, soğutma boruları ve hava çıkışlarını içeriyor.

Predator Triton 300 SE’nin 14 inçlik FHD çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan ince çerçeveli ekranı, oyun oynamak ve film izlemek için ideal. Oyuncular, 10 saat pil ömrü2 sayesinde oyun saatlerinin arasına biraz ders çalışma ya da zorlu bir günün sonunda favori yayıncılarından izlemek istediği video içerikleri sıkıştırma özgürlüğü sunuyor. Cihazın görsel deneyimi ise arka aydınlatmalı 3-bölge RGB klavyesiyle tamamlanıyor. DTS:X Ultra, oyunculara düşmanın nerede olduğunu hemen anlamalarını kolaylaştıran net ve dengeli sesler sunarak rekabet avantajı sağlıyor. Predator Triton 300 SE’de Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650’nin yanı sıra Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 2 ve HDMI gibi zengin bağlantı seçenekleri bulunuyor. Son olarak, PredatorSense teknolojisi ve Turbo tuşu oyunculara çalışırken daha sessiz, oyun ya da video düzenleme esnasında ise tam performanslı fan hızı seçenekleri arasında gerçek zamanlı kontrol şansı tanıyor.



Predator Helios 300 – Geleceğin Hızlı ve Akıcı Oyun Deneyimi

Predator Helios 300 (PH315-53), NVIDIA GeForce RX 3080 GPU’ları ve 32 GB’a kadar DDR41 belleği kapsayacak şekilde yenilenerek, oyunculara yeni nesil oyunlara ve hatta ondan sonraki yapımlara da hükmedecek performansı sağlıyor. Tüm bu güç, 3 ms4 tepki süresi ve 240 Hz yenileme hızına sahip IPS3 ekranla oyunculara sunuluyor. DTS:X Ultra ses ve 3B simule edilen çevresel sesler çok daha etkileyici bir ses deneyimini mümkün kılıyor. Dizüstü bilgisayarda biri Acer’ın özel olarak tasarladığı AeroBlade 3D fan olmak üzere iki fan kullanılıyor ve Acer’ın CoolBoost™ teknolojisi fanları kritik alanları serin tutacak şekilde ayarlıyor.



Acer Nitro 5 – Oyunu Yaşayın

Nitro 5 geçmişten beri ödenen parayı maksimum performansa dönüştürmeyi hedefleyen bir seriydi. Yeni nesil Nitro 5’ler, en yeni 11. Nesil Intel Core H35 serisi işlemciler, NVIDIA GeForce GTX GPU’lar ve 32 GB’a kadar DDR4 RAM’in gücüyle meşaleyi devralıyor. Bu özellikler, oyunculara en popüler oyunlarda sorunsuz bir oyun deneyimi için gerekli tüm gücü sağlıyor ve bir çift M.2 PCIe / SATA SSD’ler1, birçok oyun keşfetmek isteyenler için bol miktarda depolama alanı sunuyor. NitroSense uygulaması, daha az gürültünün veya daha fazla gücün ideal olacağı durumlar için kullanıcılara sistem sıcaklıklarını kontrol etmek, fan hızlarını ayarlamak gibi yönetim kabiliyetleri kazandırıyor.

Yeni Nitro 5’in üstün performansı bir oyun başlatılır başlatılmaz fark ediliyor. Kullanıcılar ayrıca dizüstü bilgisayarın daha temiz tasarımlı kasasını ve yüzde 80 ekran gövde oranı sunan daha dar çerçevelerini hemen fark edecek. Cihazın ekranı, 144 Hz yenileme hızı ve 3 ms4 tepki süresiyle bulanık olmayan bir oyun deneyimi sunuyor ve 300 nit1 paneli çarpıcı renklerle oyunlara hayat veriyor. Ekranda veya kasanın içinde her ne olursa olsun, Acer’ın termal yönetimdeki yenilikleri Nitro 5’in soğuk çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bir çift fan ve dört hava çıkışı tasarıma ek olarak, Acer CoolBoost™ teknolojisi otomatik moda kıyasla fan hızını yüzde 10, CPU ve GPU soğutmasını ise yüzde 9 oranında artırıyor.

Nitro 5, bu temel özelliklerin yanı sıra sahip olduğu bir dizi eğlenceli ve yenilikçi yetenekle genel kullanım deneyimini iyileştiriyor. Daha rahat bir kullanım için kasanın arkasına taşınan dizüstü bilgisayarın şarj bağlantı noktası, böylece kabloyu görünmez yapıyor. USB Type-C™ Thunderbolt™ 4 desteği ve Intel Wi-Fi 6 (Gig+)1 ise hızlı bağlantılar sağlıyor. Klavyede 4-bölgeli RGB bulunuyor ve kullanıcıların her alanı kendi tercihlerine göre renklendirmesine olanak tanıyor.



Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Triton 300 SE (PT314-51s) şubat ayından itibaren 1.499 euro’dan başlayan fiyatlarla EMEA’da satışa sunulacak.

Predator Helios 300 (PH315-53) şubat ayından itibaren 1.499 euro’dan başlayan fiyatlarla EMEA’da satışa sunulacak.

15 inçlik Acer Nitro 5 (AN515-56) mart ayından itibaren 999 euro’dan başlayan fiyatlarla EMEA’da satışa sunulacak.

17 inçlik Acer Nitro 5 (AN517-53) mart ayından itibaren 999 euro’dan başlayan fiyatlarla EMEA’da satışa sunulacak.