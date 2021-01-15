JBL Quantum One İncelemesi

JBL’in oyuncuları hedefleyen Quantum serisi beş ayrı modeliyle piyasada ve kendi adıma çok fazla JBL ürünü kullanan birisi olarak son dönemde en fazla merak ettiğim ürünler arasındalardı. Quantum One bu serinin top modeli ve daha kutudan çıkardığınız gibi bunu size hissettiren bir ürün.

Quantum One dış tasarım olarak son derece kaliteli bir izlenim veriyor ve ürünü elinize aldığınızda da malzeme kalitesi size bunu hissettiriyor. Arkası kapalı tasarıma sahip olan sürücüler kocaman bir JBL logosu barındırıyor ve buna üç bölge RGB ışıklandırma destek veriyor.

Suni deriden kulak yastıkları son derece yumuşak ve hafızalı köpükle desteklenmiş, kulaklık da başınıza gayet rahatça oturuyor. Uzun kullanımda bile pek yorgunluk hissetmiyorsunuz. Baş köprüsündeki sünger destek oldukça kalın ve uzun kullanımlardaki konforu destekliyor. Genel olarak ürünün oldukça sağlam hissettirdiğini belirtmem gerek. Ağırlığı ise 370 gram, hafif diyemeyiz, eleştirecek bir şey de yok.

Ergonomi konusunda da bir problem görmedim. En üstten ANC’yi açıp kapatıyor, hemen altındaki düğme ise kulaklığın alametifarikası olan JBL QuantumSphere 360 çevresel ses teknolojisinin “kalibrasyon tuşu” olarak atanmış, detaylara birazdan geleceğiz. En altta ses ayar düğmesinin tekerleği var, sonsuza kadar dönüyor ancak %0 ve %100 noktalarında sertçe uyarılıyorsunuz.

Quantum One kablolu bir kulaklık ve beraberinde hayli uzun ve sert bir kabloyla geliyor. Bu kablo aynı zamanda konuşma / oyun sesleri arasındaki dengeyi de ayarlayabilmenizi sağlıyor. Kulaklığın hem ağırlığı hem de uzun kablosu sebebiyle taşımaya çok uygun olmadığını belirtmem gerek.

Gelelim teknik özelliklerine. Quantum One size Stereonun yanında DTS:X 2.0 ve JBL QuantumSphere 360 olarak iki sanallaştırma seçeneği sunuyor. Denediğimiz oyunlarda DTS: X 2.0 alıştığımız üzere harika bir performans gösterdi. Her şeyin yeri, nereden geldiği, ne kadar uzakta olduğu gibi detaylar başarılı şekilde size iletiliyor.





QuantumSphere 360 ise kafa izleme teknolojisini de bu sanallığa dahil etmiş durumda. Bir kez kalibre ettikten sonra kafanızı çevirdiğinizde bile sesin size nereden geleceği hesaplanıyor ve açıkçası ilk saatlerde son derece ilginç bir deneyim sunuyor. Kulaklığı bir VR cihazı ile deneyebilmek isterdim ama mümkün olmadı. Tabii bu kalibrasyonu sık sık yenilemek (kulaklığı ortalamak) gerekeceğinden sol sürücü üzerine bunun için bir düğme koyulmuş. Ses dengesini ayarlamak istediğinizde tek yapmanız gereken ekranın ortasına bakıp bu tuşa bir defa basmak.

ANC performansı ise bilgisayar başında veya salonda oturacağınızı düşünürsek yeterli. Makineli tüfek sesi gibi veya motor sesi gibi bir ses olduğunda yeterince süzülemiyor ama boynunuza asıp metrobüse bineceğinizi de sanmıyorum Quantum One ile. Ben ANC performansını başarılı buldum. Aynı övgüleri çıkartılabilir boom mikrofon için de yapabilirim. Mikrofonun ilettiği ses son derece net ve temiz.

Gelelim müzik kalitesine zira JBL bu konuda haklı bir üne sahip ve Quantum One da bizi şaşırtmadı. Kulaklık kapalı arkalı bir tasarım olduğundan sahnesi çok muhteşem sayılmaz ama tiz, mid, bass, kısaca hepsi son derece dengeli. Özellikle baslar o kadar temiz geliyor ki, bu konuda uzun süredir gördüğüm en iyi oyuncu kulaklığı olduğunu söyleyebilirim.

Flat ayarları ben biraz fazla tize dönük buldum, dilediğiniz ayarı JBL Quantum Engine programı üzerinden ayarlayabilir, RGB ayarları veya çevresel ses gibi ayarları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Quantum Engine’i ben çok beğendim, çabuk açılıyor, sisteme yük olmuyor ve son derece stabil. Gerekli tüm ayarları hızlıca yapabiliyorsunuz.

Gelin dilerseniz biraz da konsol uyumluluğuna bakalım. Hemen araya sokuşturacağım, keşke JBL pakete bir taşıma çantası dahil etseymiş zira evde birden fazla konsolda kullanacaksanız kablolar çok dağılıyor. Bunun en büyük sebebi Xbox One’da USB kablonun kullanılamıyor ama PS4’te tam olarak destekleniyor olması. Bu sayede PS4’te de oyun ve konuşma sesleri arasındaki dengeyi ayarlayabilmeniz mümkün. Maalesef QuantumSphere 360 veya RGB aydınlatma ayarları gibi detaylara her iki konsolda da ulaşılamıyor ve bu da kulaklığın konsol albenisini bir miktar düşürüyor.

Gelelim fiyata, JBL Quantum One’ın fiyatı 2400 TL civarında. Multiplatform, son derece kaliteli, üst seviye müzik ve oyun performansı sunan bir kulaklık için yüksek bir tutar olmasa da bu piyasadaki herhangi bir oyuncu kulaklığı için ödeyebileceğiniz en yüksek bedellerden birisi. Oyuncuların kulaklık tarafına bu kadar büyük bütçeler ayırdığı nadir olmasına rağmen hemen şunu söylememiz gerek. Yurt dışında neredeyse Astro A50 fiyatına satılan bu ürün için belirlenen Türkiye fiyatı konusunda firma elinden geleni yapmış. Elbette kararı yine bütçeniz verecektir.

Kürşat Zaman

PUAN: 85

+Son derece yüksek malzeme kalitesi

+Dengeli müzik performansı

+Başarılı mikrofon

+Yazılım desteği çok stabil, Quantum Engine’e bayıldık.

+Çok konforlu.

+Hem DTS hem QuantumSphere 360 seçeneği.

-Fiyatı bir oyuncu kulaklığı için, tüm yeteneklerine rağmen yüksek.

-Konsolda tüm özellikleri kullanılamıyor.