İyi oyuncunun odası başka olur

Oyuncu odası diye bir kavramın var olması boşuna değil. Oyun severler gerçekten de kendilerine has oda dizaynlarıyla normal genç odalarından ayrılıyor. Peki iyi bir oyuncu odası nasıl olmalı_

1– Işıklandırma

İyi bir oyuncu odası için doğru ışıklandırma çok önemlidir. Gerektiği zaman odayı karartacak, gerektiği zaman güçlü şekilde aydınlatacak ve elbette tavandan yansayacak, doğrudan gözünüze vurmayacak bir ışıklandırma sistemi kurmalısınız. Bu sistemi oturduğunuz yerden kontrol edebilmeniz de şık olur. Tabi ki perdeler de ışıklandırmanın bir parçasıdır. Eğer gündüz vakti karanlık bir odaya ihtiyacınız varsa koyu renkli kalın perdeler kullanmalısınız.

2– Ses sitemi olmadan olmaz

Oyundaki sesleri en ince detayına kadar size ulaştıracak bir kulaklığınız olabilir ama bazen kulaklığı çıkarmak isteyebilirsiniz ve odanın dört bir köşesinden size ses iletecek 4+1 veya 5+1 hatta daha üst seviye ses sistemlerine hiçbir oyuncu hayır demez.

3– Duvarınızda dünya haritası olsun

Belki bir stratejistsiniz, belki bir FPS oyuncusu… Ama duvarda kocaman, büyük bir dünya haritası çerçevelenmiş şekilde odanızın duvarında asılı olmalı. Bu harita, oyunlardan çıkıp dünyada gezip tozmak istediğiniz yerleri terkar hatırlamanız ve hayata karışmanız için de size faydalı olur. Ayrıca gerçekçi şekilde dizayn edilmiş oyunlarda adı geçen şehirleri, bölgeleri haritada bulup incelemeniz coğrafya bilginizin de hızlı şekilde gelişmesine katkı yapar. Coğrafya bilgisi önemli. Ona sadece bir ders olarak bakmayın. İçinde yaşadığımız dünyanın kendisi kocaman bir coğrafya.

4– Akvaryumsuz oyuncu odası mı?

Bunu duymamış olalım. Akvaryum bir oyuncu odasının olmazsa olmalıdır. Stresli oyun seanslarının ardından, rahat koltuğunuza uzanıp masanın üzerindeki akvaryumdaki balıklarla zaman geçirmek, onları beslemek, akvaryumu temizlemek… Evet, oyunların dışında da bir hayat ve dünya var ve orada başka canlılar, başka hayatlar da var.

5– Bolca yastık

Sadece oturduğunuz sandalye için değil, oyun oynamadığımız zamanlarda odanızda, rahat rahat, geniş geniş yayılıp kitap okumak, film seyretmek için size bol bol yastık edinmenizi ve odanızı bir yastık cennetine çevirmenizi tavsiye ediyoruz.

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