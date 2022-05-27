Kingston FURY Beast DDR5 RGB duyuruldu!

Bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston’ın oyun bölümü olan Kingston FURY, Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB belleği piyasaya sürdüğünü duyurdu. Kingston FURY Beast ailesi, teknik anlamda 10.000MT/sn bariyerini aşmak için kullanılan ilk DDR5 modülüne sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ürün portföyüne yapılan son eklemeler, yeni ısı dağıtıcı tasarımıyla ve parlak ve pürüzsüz aydınlatma sağlayan gelişmiş RGB aydınlatma efektleriyle tamamlanıyor.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB, yeni nesil DDR5 tabanlı sistemlerin tarzını özelleştirmek için mükemmel bir çözüm ortaya koyuyor. Intel® XMP 3.0’e Hazır Sertifikası’na sahip ve dünyanın önde gelen anakart1 üreticileri tarafından onaylanan Kingston FURY Beast DDR5 RGB, kullanıcıların sistemlerini güvenle yükseltmelerini sağlıyor. Kingston FURY CTRL2 yazılımıyla kullanıcılar önceden ayarlanmış efekt ve desen kitaplığından seçim yapabiliyor. Alternatif olarak kullanıcılar sistemlerini tamamen benzersiz kılmak için pürüzsüz ve canlı RGB efektlerini özelleştirebiliyor. Tüm Kingston FURY Beast DDR5 RGB modülleri, aydınlatma efektlerini mükemmel bir şekilde senkronize eden patentli Kingston FURY Infrared Sync Technology™ özelliğine sahip.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB 4800MT/sn’de çalışmaya başlamanın yanı sıra, herhangi bir profil seçmek zorunda kalmadan otomatik olarak hız aşırtması yapabilen Kingston’ın benzersiz Plug N Play teknolojisine sahip. 5200MT/s ve daha hızlı modüllerde ise Intel XMP 3.0 profilleriyle hız, zamanlama ve voltaj değerlerinin kilitlemesi sağlanabiliyor. İster deneyimli bir oyuncu, ister yeni başlayan bir meraklı olun, Kingston FURY Beast DDR5 RGB oyun zevkinizi en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyor.

Kingston DRAM İşletme Müdürü Kristy Ernt, şunları söylüyor: “Kingston FURY Beast DDR5 RGB’yi bellek serimize eklemekten mutluluk duyuyoruz. Artık DDR5’in gücünü ve RGB’nin eğlenceli görünümünü bir arada bulmak isteyenler her ikisinin keyfini aynı anda çıkarabilecekler. Ayrıca kişisel dokunuşlarla aydınlatma efektlerini özelleştirebilecek, oyun deneyimini ellerinde tutabilecekler.”



Kingston FURY Beast DDR5 RGB Teknik Özellikleri:

-Daha parlak ve akıcı RGB aydınlatması için yeni ısı dağıtıcı tasarımıyla gelişmiş aydınlatma: Kingston FURY CTRL2 veya anakart üreticisinin yazılımını kullanarak pürüzsüz, çarpıcı RGB aydınlatma efektleri yelpazesini özelleştirerek oyun tarzınızla bütünleştirebilirsinşiz.

-Patentli Kingston FURY Infrared Sync Teknolojisi™: Canlı RGB, Kingston’ın patentli Infrared Sync Teknolojisiyle uyum içinde çalışır.

-Intel® XMP 3.0’e Hazır ve Onaylı: Hız aşırtma performansı için önceden optimize edilmiş zamanlama, hız ve voltaj değerlerini kullanın veya programlanabilir PMIC yardımıyla özelleştirilebilir yeni profiller kaydedin.

-Dünyanın önde gelen anakart üreticileri tarafından onaylı1: Sisteminizi güvenle kurgulamanız için tercih ettiğiniz anakartlarla test edilmiş ve güvenilirliği kanıtlanmıştır.

-Hız aşırtma için geliştirilmiş kararlılık: On-die ECC (ODECC), sınırları zorlarken üstün performansı sürdürmek için veri bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

-4800MT/s3,4 Plug N Play: Kingston FURY Beast DDR5 RGB, sistem BIOS’unun izin verdiği en yüksek listelenen hıza otomatik olarak hız aşırtması yapar.

-Kapasiteler:

o Tekli – 8GB, 16GB, 32GB

o İkili – 16GB, 32GB, 64GB’lık Kitler

-Frekanslar: 4800MT/sn, 5200MT/sn, 5600MT/sn, 6000MT/sn

-Gecikme: CL38, CL40

-Voltaj: 1,1V, 1,25V, 1,35V

-Çalışma Sıcaklığı: 0°C-85°C

-Boyutlar: 133,35 mm x 42,23 mm x 7,11 mm