Mario Strikers’dan genel bakış fragmanı geldi!

Kazanmak için hiçbir kuralın olmadığı ve tam bir kargaşanın yaşanacağı Mario Strikers: Battle League Football 10 Haziran’da Nintendo Switch’e geliyor. Tıpkı futbola benziyor, tabii futbolda hakemler ve kurallar olmasaydı(!)

Mario Strikers: Battle League Football’da oyuncular, Mario, Peach, Donkey Kong ve Toad dahil olmak üzere Mushroom Kingdom’dan tanıdık yüzler arasından seçim yapabilir ve sekiz oyuncuya kadar yerel* oynayabilir veya rekabeti çevrimiçi oyuna taşıyabilirler.** Oyuncular Team Tackle özelliğini kullanarak, takım arkadaşlarını ekstra pozisyona sokabilir, rakiplerini yere serebilir veya Hyper Strike ile iki puan kazanabilmeniz için almanız gereken Strike Orb’ları kapabilirler. Strike’ta faul yok, karşı takımı kramponlarınız ile karşı karşıya gelmemeyi dileyecek hale getirebilirsiniz.

Kurallar olmasa bile, korunma her şeyden önemlidir. Alması ve oynaması kolay olsa da, oyuncular her karakter için değişiklik gösteren, hız arttırma, birden fazla skor üretme veya çelmelere karşı dayanıklılık gibi karakterlerinin istatistiklerini artırmak için donatılabilecek gösterişli teçhizatlar takarak daha derin stratejiler uygulayabilirler.Her karakterin ayrıca keşfedilecek kendi imzası olan Striker sitili vardır.

Oyuncular teçhizatlarını giydikten sonra gözü pek arkadaşlarıyla birlikte Strikers Club modunda çevrimiçi olarak toplanabilirler. Bu modda oyuncular 20 kişiye kadar kendi klüplerini kurabilir veya hazır farklı takımlara katılabilir, daha sonra puan kazanmak ve her sezon sıralamada yükselmek için diğer kulüplerle karşı karşıya gelebilirler. Kulüp sahipleri kulüplerinin formasını özelleştirebilir ve ayrıca her maçtan sonra kazanabilecekleri jetonlar ile kulüp stadyumunu kişiselleştirebilirler.

Beşe beş bir spor oyunu olan Mario Strikers: Battle League Football ile sahada sınırsız aksiyona hazırlanın, kazanmak için ne gerekiyorsa yapın. Mushroom Kingdom’dan tanıdık yüzler arasından seçim yapın ve 10 Haziran Cuma günü Mario Strikers: Battle League Football Nintendo Switch için çıktığında zafere giden yolda rakiplerinizi çarpın, çalım atın ve çelme takın.

Basın bülteninden derlenmiştir.